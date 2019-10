Hazai gyártású Opel Astrák és Suzuki Swiftek öregítik az ország személygépkocsiparkját

Érezhetően több pénzük van az embereknek, mint korábban, ám emlékeznek a svájci frankos válságra és sokan félnek hitelt felvenni azért, hogy fiatalabb, jobb használt kocsiba üljenek. Ez meg is látszik a koros hazai járműparkon, amit persze fiatalítani fog a családi autóvásárlási kedvezmény.

Részletes összeállítást közölt a Vezess a forgalomban lévő személyautók modellenkénti átlagéletkoráról, sorra veszi Magyarország 35 legnépszerűbb személygépkocsiját, hogy milyen idősek ezek a típusok. Sok köztük az öreg, környezetszennyező és nem túl biztonságos is.

Az Opel Astrák már bőven nyugdíjasok, átlagos koruk 15,9 év. Nem ok nélkül listavezető ez a modell, még 1992-ben kezdték el gyártani Szentgotthárdon. Az első kocsi legördülésénél ott volt a Délmagyarország is, a gyártósorról Antal József miniszterelnök kormányozta le a hófehér autót.

Az ezüstérmes Suzuki Swiftek átlagéletkora 17,4 év, itt is nagyon erős a magyar szál: ezt a modellt is 1992-ben kezdték el gyártani, Esztergomban. Több olyan esztendő is volt, amikor ez a Swift állt a hazai újautó-­eladási lista élén. Az elsők közül is sok fut még, egyliteres háromhengeres motorja legendás és elnyűhetetlen.

A harmadik helyen álló Volkswagen Golfok átlagéletkora 17,1 év, a magyar szál itt az, hogy Európában talán mi vagyunk leginkább németautó- pártiak – és sokak számára a Golf az Autó. Mindhárom dobogós típus idősebb a 3,64 milliós hazai járműpark 14,6 éves átlagéletkoránál. Ha nem is ezeket a modelleket érinti, az átlagéletkort fiatalítja a családi autóvásárlási kedvezmény.

A használt kocsikat forgalmazó W-autó ügyvezetője, Horváth Csaba úgy látja, eltűnőben a márkahűség és az emberek jellemzően 4–600 ezer, 1–1,5 vagy 2,5–3 millió forint közötti használt autót keresnek. – Amikor 200 ezer felett alakult a hazai újautó-eladások száma, és mindenki svájci frankos hitelre vásárolt, az egy eltorzított piac volt – emlékezett vissza a szakember. Akinek 2-3 éves használatra futotta volna, az akkor inkább újat vásárolt, és amikor lecsengett a válság, elkönyvelték a veszteséget. Úgy látja, körülbelül 5 éve már mindenki olyan autóba ül, amilyet megengedhet magának, sőt, néha inkább kisebbe, olcsóbba és idősebbe.

– Látom a vevőn, hogy megtalálta álmai autóját, ám bő félmillió forint készpénze hiányzik ahhoz, hogy elérje. Mégsem mer hitelt felvenni, inkább kompromisszumot köt. Ugyanakkor van pénzük az embereknek, jobban, mint korábban, ez látszik – árnyalja a képet Horváth Csaba.