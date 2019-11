Ködös reggel, felhős nap

Borongós péntekünk lesz, a köd miatt a reggeli órákban közlekedjenek óvatosan!

Pénteken sokfelé indul párásan, ködösen a nap, így Csongrád megyében is. Délkeleten kisebb eső is előfordulhat, majd napközben délkeleten, keleten és északkeleten számíthatunk esőre, záporokra – ebből mi valószínűleg kimaradunk. Máshol is sok felhő lesz az égen, csak rövid időre süthet ki a nap. Az északi és az északnyugati tájakon élénk lehet a keleti-délkeleti szél. Hajnalban 2-9, délután 12-17 fok között alakul a hőmérséklet, Szeged környékére 14 fokos maximumot ír az Időkép. Gyenge melegfronti hatás várható.

Ma köszöntjük:

Zsombor, Adeodát, Bagamér, Deodát, Gotfrid, Hódos, Kál, Kara, Karád, Kasztor, Klaudiusz, Kolos, Kolozs

Ezen a napon történt:

1414 – Luxemburgi Zsigmond királyt és második feleségét, Cillei Borbálát Aachenben német királlyá és királynévá koronázzák.

1460 – Szilágyi Mihály kormányzó, Hunyadi Mátyás nagybátyja a délvidéki harcokban a törökök fogságába esik. II. Mehmed szultán később kivégezteti.

1793 – Megnyílik a Louvre Múzeum Párizsban.

1887 – Emile Berliner amerikai feltaláló szabadalmat szerez a gramofonra.

1895 – Wilhelm Conrad Röntgen egy új sugarat fedez fel.

1923 – Adolf Hitler első hatalomátvételi kísérlete: a müncheni puccs vagy sörpuccs.

1956 – Az ENSZ Biztonsági Tanácsa napirendre tűzi a magyar kérdést, a Szovjetunió magyarországi beavatkozását.

1966 – Egy mozisztár, Ronald Reagan megnyeri a kaliforniai kormányzóválasztást.

1989 – A magyar külügyminisztérium Románia budapesti nagyköveténél tiltakozik Tőkés László temesvári lelkész ügyében.

1994 – A magyar Alkotmánybíróság döntése értelmében nem összeférhetetlen az országgyűlési képviselői poszt és a polgármesterség.

Ezen a napon született:

1847 – Bram Stoker angol író, a „Drakula” c. horrorregény szerzője († 1912)

c. horrorregény szerzője († 1912) 1900 – Margaret Mitchell amerikai írónő, az „Elfújta a szél” c. regény szerzője († 1949)

c. regény szerzője († 1949) 1901 – Gheorghe Gheorghiu-Dej román kommunista politikus, pártfőtitkár, államfő († 1965)

1911 – Rajczy Imre olimpiai bajnok magyar vívó († 1978)

1922 – Christian Barnard Dél-Afrikai orvos, szívsebész, az első emberi szívátültetés végzője († 2001)

1935 – Alain Delon francia színész, filmrendező

1944 – Nemere István magyar író, műfordító

1948 – Deák Bill Gyula magyar zenész, énekes

1966 – Gordon Ramsay brit szakács, televíziós személyiség

Ezen a napon hunyt el: