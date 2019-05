Elpusztult Tam, Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvúja

A bika étvágya és közérzete hirtelen romlott le áprilisban. A Borneói Orrszarvúszövetség állatvédelmi szervezet úgy véli, az általános időskori gyengeség következtében vesebetegség és májproblémák léptek fel nála.Tamet 2008-ban fogták be és költöztette át egy védett területre a vadvédelmi hatóság, miután az állatra egy olajpálma-ültetvényen kószálva találtak rá a Borneó szigetén elterülő maláj államban, Szabahban. A hatóság korábban két nősténnyel is pároztatni akarta a bikát, ám mindkét nőstényről kiderült, hogy beteg, ezért el kellett altatni őket.A délkelet-ázsiai országban már csak egyetlen szumátrai orrszarvú él, az Iman nevű nőstény.A borneói orrszarvú-populáció felduzzasztására irányuló erőfeszítések hasztalannak bizonyulnak annak ellenére, hogy együttműködtek az indonéziai vadasparkokkal és mesterséges megtermékenyítést is alkalmaztak.Az orvvadászat és a természetes élőhelyükre való illegális behatolás miatt a szumátrai orrszarvú súlyosan veszélyeztetett fajjá vált a Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint.A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) becslései alapján mindössze 220-275 példány élhet Indonéziában.Az állatok egyre zsugorodó populációi miatt a megmaradt példányok egymástól annyira elszigetelten élnek, hogy csak nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem is találkoznak egymással, ami minimalizálja párosodásuk esélyét.