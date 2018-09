Fidesz: a parlament ne engedjen a bevándorláspárti brüsszeli zsarolásnak!

Az Országgyűlés európai ügyek bizottsága azt kéri, hogy a parlament ne engedjen a bevándorláspárti brüsszeli zsarolásnak - mondta Hörcsik Richárd , a testület fideszes elnöke újságíróknak.A politikus kifejtette: a testület hétfő délután a parlament bizottságai közül elsőként tárgyalja a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló fideszes határozati javaslatot.Azt mondta: az Európai Parlament által csalással elfogadott Sargentini-jelentés egy színtiszta politikai támadás a bevándorlásellenes Magyarországgal szemben.Az egész uniós vita a határvédelemről szól, Magyarország ugyanis már 2015-ben megvédte határait - folytatta Hörcsik Richárd, úgy értékelve: a jelentés valójában egy nyomásgyakorlási kísérlet annak érdekében, hogy Magyarország adja át határőrizeti jogát az Európai Bizottságnak. A fideszes képviselő szerint továbbra is a bevándorláspárti politikát és a saját akaratukat akarják ráerőltetni Magyarországra.Erre a támadásra az Országgyűlésnek politikai választ kell adnia, ezért az európai ügyek bizottságának kormánypárti képviselői támogatják a határozati javaslatot - közölte.Hangsúlyozta továbbá: az Országgyűlésnek egyértelművé kell tennie, hogy "nem hagyjuk magunkat zsarolni (...), nem hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a határőrizet jogát".Hozzátette: az európai ügyek bizottsága fontosnak tartja azt is leszögezni, hogy az uniós intézményeknek végre a migráció megállításával kellene foglalkozniuk, nem pedig azzal, hogyan engedjenek be még több migránst.Hörcsik Richárd elfogadhatatlannak nevezte, hogy azért támadják Magyarországot, mert "mi nem csinálunk mást, mint teljesítjük az EU-nak adott kötelezettségünket, és megvédjük Európa schengeni határait".