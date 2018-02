LMP: a kormánypártok nem törődnek a magyar emberekkel

Szél Bernadett az Országháznál tartott sajtótájékoztatón kijelentette, a kormánypártok ezzel elismerték, hogy csupán kampányfogás volt a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása április végéig.



Az előterjesztést szintén jegyző Szabó Tímea (Párbeszéd) független képviselő kijelentette: 900 ezer végrehajtás van folyamatban Magyarországon, ami szerinte azt jelenti, hogy több millió család kerülhet az utcára.



Az előterjesztést Tóth Fanni, A Város Mindenkié mozgalom aktivistája ismertette: az önkormányzatok kötelezettségévé tennék a kilakoltatás előtt álló gyermekesek elhelyezését, emellett tiltanák a lakáskiürítés bírósági elrendelését, ha az által családok kerülnének az utcára. Az eseményen egy Budapestről kilakoltatott többgyermekes édesanya gyermekével a karján kérte mindenki számára a lakhatás biztosítását.



Szél Bernadett elmondta azt is: a kormánypártok - szintén indoklás nélkül - azon javaslatának tárgyalását sem támogatták, amely azt gátolná, hogy politikusok gyermekeket kampányeszközként használjanak. "A suszter maradjon a kaptafánál, a politikus a politikánál és ne a gyermekeken keresztül próbáljon szimpátiát szerezni magának" - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy miért szüntetnék meg a családok otthonteremtési kedvezményét az új lakásokra, úgy válaszolt: az Elios-botránnyal kapcsolatban is az látszik, hogy olyan mértékű korrupció van az országban, hogy bőven jut lakhatási támogatásra, még több is, mint amennyit a Fidesz adott.