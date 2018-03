Választás 2018 - DK: Orbán egy politikai halállistát mutatott be

A DK szóvivője pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a kormányfő nyilatkozata "a diktatúra, a diktátor hangja".



Gréczy Zsolt kijelentette, Orbán Viktor pénteki szavai megerősítették abban a DK-t, hogy a miniszterelnök"elvetemült gazember vagy végleg meghibbant". Nincsenek Soros-ügynökök, legfeljebb ő és a Fidesz vezérkara, mert őket taníttatta Soros György - mondta a szóvivő. Szavai szerint a miniszterelnöknek nem kétezer politikai ellenfele van, hanem hatmillió, akik nem kérnek a Fideszből és Orbánból.



Ha Orbán Viktor beváltja fenyegetését, akkor a DK politikai és jogi védelmet nyújt az érintett személyeknek és szervezeteknek - szögezte le Gréczy Zsolt.



Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: Magyarországon körülbelül 2 ezer fizetett ember dolgozik azért, hogy a választási kampányban megbuktassák a kormányt, és egy bevándorláspárti, Soros György által is elfogadható kabinetet hozzanak létre. "Pontosan tudjuk, névre szólóan is tudjuk, hogy nagyjából kicsodák hogyan és miképpen dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért is terjesztették elő a "Stop Soros" törvénycsomagot.



Gréczy Zsolt véleményét a sajtótájékoztatón kikérték arról is, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje egy interjúban azt mondta, a 2010 előtti kormányok miniszterei nem lehetne tagjai egy általa vezetett kabinetnek. A koalíciós tárgyalásokon dől majd el, hogy kikből lesznek miniszterek és kiből miniszterelnök - felelte a szóvivő. Hozzátette, 2010 előtt is számos kiváló miniszter dolgozott Magyarországon, akik közül jelenleg többen is fontos szerepet töltenek be az MSZP-ben.



Rákérdeztek a TV2 Tények című műsorának egyik adására is, amelyben egy védett tanú többek között arról beszélt, hogy Czeglédy Csaba segédkezett a DK megalapításában és rajta keresztül jutott el a pénz Gyurcsány Ferenctől ahhoz, akit le akartak fizetni. Gréczy Zsolt leszögezte: a DK beperli a TV2-t és az "összes fideszes propagandamédiumot, amelyik közölte ezt az ordas hazugságot".