100 apróságot mozgatott meg az oviolimpia Hódmezővásárhelyen - galéria

– A győzelem örömén kívül az is fontos, hogy megtanuljuk elviselni, kezelni a vereséget, abból tanulva tovább küzdve céljainkért. A sport erre is megtanít. Az öt karika pedig az összefogást szimbolizálja

– Idén is elfogadták invitálásunkat az óvodák, így 11 ovis csoport – 8–10 fős csapatokkal – több mint 100 aprósága vett részt a már hagyományos oviolimpián – mondta pénteken a helyszínen Walterné Böngyik Terézia, a vásárhelyi Szent István Általános Iskola igazgatója.Hozzátette: ezzel a rendezvénnyel a sport, a mozgás népszerűsítése a céljuk, ami a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által támogatott sportiskolaként – 55 hasonló található az országban – egyben kötelességük is.– Szeretnénk, ha a kicsik is megtapasztalnák, milyen nagy öröm sportolni, és ez nem kényszer, hanem az életük része lenne. És ha ezt az érzést hazaviszik, esetleg a szülőket is ráveszik a közös mozgásra, amivel sokat tehetnek az egészségükért is. Feladatunk még a tehetségek felfedezése, azok gondozása, hogy idővel minél kiválóbb versenyzőkké válhassanak sportágukban – folytatta az igazgatónő.Az oviolimpiák mindig tematizáltak, egy téma köré csoportosulnak a váltóversenyek, feladatok: idén ez a Mikulás-várás volt a nagyszakállúval és krampuszokkal. A versenyek előtt a Hód-Fitness SE tartott bemutatót Miklós Melinda edző vezetésével, majd közös bemelegítésre csábították a kicsiket, az óvó néniket és a dadusokat. Mindenki élvezte a mozgást, majd az akadályversenyek, sorváltók előtt az óvodások hatalmas csatakiáltással, ordítással tudatták: felkészültek, elszántak és természetesen jókedvűek, minden csínyre kaphatók. A váltást a számokban, a játékos sorversenyeken általában a Mikulás-sapka átadása jelentette.– mondta még Walterné.Bár ezen a napon, az olimpiai eszméhez hűen, inkább a részvétel volt fontos, zárásként álljanak itt a dobogós csapatok: