A jó fagyi visszarepít a gyerekkorba: jó volt az április, gyöngébb a május a vásárhelyi cukrászdákban

Árak



Vásárhely belvárosában öt fagyizóban jártunk, az árak nagyjából azonosak. Az Ice Millenniumban és a Csucsuban 180 forint volt egy gömb, amely utóbbinál 6 dekás. A Sarokház cukrászdában és az Emlékpont kávézónál 190 forint, mely előbbinél 4-5 dekás. A Kálvin téri hamburgeresnél gépi, vagyis „csavart" fagyit kínálnak, csak csokoládét és vaníliát, amelyből egy adag (4 dkg) 180 forintba kerül, így a 4 adagos – az utolsó választható – 720 forint.

Édes a nyugalom

Beindult a szezon

Fotó: Imre Péter

A Csucsunál padra ülhetünk

A klasszikus csavaros

Szombat délutáni fagylaltos, teraszos sétánk negatív élménnyel kezdődött Vásárhelyen, a Dr. Rapcsák András úton: a Fagylaltház zárva volt. Az elé kitett asztalok, székek üresen árválkodtak. Pár méterrel arrébb, az Ice Millenniumnál minden asztal foglalt volt az előtte kialakított kerthelyiségnél. – Az idei április jobb volt, mint a tavalyi, a május azonban inkább hűvös, esős, nincs akkora kereslet a fagylaltra – közölte a tulajdonos, az olasz állampolgárságú Bajrami Arben.Varga Lászlóné és férje elmondta: általában kéthetente ülnek ki a teraszra fagyizni, és az ottani béke, nyugalom a finom édességgel semmihez sem hasonlítható kellemes érzés. Utána még sétálnak egy jót. Kardos Imre, felesége, Magdolna és unokájuk, a 8 és fél éves Melissza is az Ice-nál fagyizott. Mikor ráérnek, mindig eljönnek, ezt a helyet szeretik a legjobban, az unoka pedig a csoki- és a banánfagylaltot.– Már felpörgött a szezon, kedvelik a fagyinkat – mondta Nagy László, a Sarokház cukrászda felszolgálója. Elárulta: történt változás, megújultak, sok új íz jelent meg a kínálatban, amelyeket a visszajelzések alapján kedvelnek az idejárók. Nem egy gombócot vásárolnak. Boros Enikő azonban 1 gömböt vett unokájának, a 22 hónapos Lilinek, aki alig bírta kivárni, hogy belekóstoljon a hűs édességbe.– Szeretünk ide járni – a közelben is lakunk –, és a kellemes tavaszi, nyári időt kihasználva kiülni a jó levegőjű, szép kilátással rendelkező teraszra. A fagyi mellett szívesen eszünk süteményeket, melegszendvicseket, azok is nagyon finomak. Ilyenkor nem gondolunk semmire, nem agyalunk, pihenünk, lazítunk – mondta Enikő.A Sarokháztól pár méterre lévő Csucsunak – szintén népszerű hely – nincs kerthelyisége, azt a tér padjai helyettesítik. A szinte nyári meleget hozó április ott is jobb volt, mint a május a hidegebb idővel, esőkkel. Az is igaz, nem lehet úgy érkezni a Csucsuhoz, hogy mi álljunk a sor élén. Az Emlékpont kávézó teraszán ottjártunkkor nem ült senki – hirtelen lehűlt az idő, elkezdett szemerkélni az eső –, és a fagyiért sem tolongtak.A Kálvin téri hamburgeresnél – gépit, csavarosat árulnak, csokit és vaníliát – azonban éppen előttünk kért két adagosat János: – Nagyon szeretem, szezonban többször veszek – árulta el. – Ez a fagyi visszarepít a gyermekkoromba, Miskolcon az egyik ABC-ben a kirakaton nyitott üvegablakon át kínálták a csokit, a vaníliát és a kettőt vegyesen. Nagymamám sokszor vett nekem, az ízét soha nem felejtem. Még most is itt van a számban, érzem a nyelvemen. Ez az én tavaszom, nyaram.