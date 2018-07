Meghirdette a következő szezon előadásait a BFMK - Paprikáscsirke, Pletykák, Hyppolit

A Bessenyei-bérlet 6 nagyszínpadi előadást tartalmaz, az évadot októberben a Veres 1 Színház előadása, Paul Pörtner Hajmeresztő című bűnügyi komédiája nyitja. Ezt novemberben a Koltai Róbert rendezte Színházkomédia követi, decemberben pedig Mikó István rendezésében a Hyppolit, a lakáj szerepel a BFMK színpadán. Jövőre a Bankhitel, A falu rossza és az Őrültek tornya című darabokat tekinthetik meg az érdeklődők.



A vásárhelyi születésű színésznő, Gombos Kati nevét viselő bérletben 5 előadást hirdetett meg a Bessenyei. Szeptember 22-én két monokomédiát láthatnak a nézők Szilágyi Annamária és Járai Máté (Törőcsik Mari unokája) tolmácsolásában október 19-én a Gergely Theater mutatja be a Paprikáscsirke, avagy Stex és New York című darabot, majd november 17-én Neil Simon Pletykák című vígjátéka következik a Pótszék Társulattal.



A spiritualitás iránt fogékonyak a Lélek-bérletet vásárolhatják meg 5000 forintért, amelynek keretében Lippai Marianna Az életet nem érteni, hanem élni kell; Marcsó Csilla párkapcsolati tanácsadó EQ – érzelmi intelligencia; és Kerner Tibor tréner, terapeuta Önbecsülés, önbizalom címmel tart előadást.



A Bessenyei-bérlettel rendelkezőket a művelődési ház megkereste a megújítást felajánlva, ha ezzel nem kívánnak élni, augusztus 6-ától azok megvásárolhatók, felnőtteknek 20, diákoknak és nyugdíjasoknak 17 ezer forintért. A Gombos-bérlet is augusztus 6-ától lesz megváltható a felnőtteknek 12, a diákoknak és nyugdíjasoknak 9000-ért, míg a Lélek-bérlet szeptember 13-áig lesz megvásárolható a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ pénztárában.