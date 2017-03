Obama szívesen adna tanácsokat Trumpnak

Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke szívesen adna tanácsokat utódjának, Donald Trumpnak. Ezt Josh Earnest, a Fehér Ház korábbi szóvivője mondta el hétfőn az NBC televízióban.



Earnest emlékeztetett arra, hogy Obama az elnökválasztás utáni átmeneti időszakban rendszeresen konzultált Donald Trump megválasztott elnökkel, s .- mint fogalmazott - most szintén "szívesen adna tanácsokat neki".



A volt szóvivő hétfőtől az NBC televízió kommentátoraként dolgozik, s első bejelentkezésekor beszélt a volt és a jelenlegi elnök kapcsolatairól. Elmondta, hogy Trump az átmeneti időszakban rendkívül - szinte feltűnően - kedves volt Obamával és munkatársaival, ám a januári elnöki beiktatási ünnepség óta a két politikus között nincs semmiféle kapcsolat.



"Barack Obama szívén viseli az ország sorsát, és boldog lenne, ha megoszthatná tapasztalatait Trump elnökkel" - fogalmazott a volt szóvivő. Donald Trump egyébként tavaly decemberben, éppen az NBC televízió reggeli műsorában fejtette ki, hogy számít Barack Obama tanácsaira a kormányzati kinevezések ügyében, bár konkrétumokról nem beszélt.



A két politikus viszonya az amerikai sajtó szerint azóta megromlott, hogy Trump elnök március elején közölte: az Obama-kormányzat a tavalyi elnökválasztási kampány idején lehallgattatta őt és munkatársait a New York-i Trump-toronyban. Obama a szóvivője révén azonnal tagadta ezt, s az ügyben azóta is vizsgálódnak a képviselőház és a szenátus hírszerzési bizottságai.