A szegedi papucs díjat is átadják - Costa Rica-i együttest is várnak a néptáncfesztiválra

Július 4. és 7. között ismét külföldi együttesek produkcióját is láthatjuk a 28. Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztiválon. A több mint 50 éves néptánctalálkozót kettősség jellemzi. – Az egyik évben nemzetközi néptáncfesztivált szervezünk, míg a köztes években magyar együttesek találkoznak Szegeden – magyarázta Simoncsics János, a fesztivál vezetője.



Roboz István, az eseményt szervező Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány kurátora elmondta, rendkívüli népszerűségnek örvend a néptánctalálkozó. Idén először Közép-Amerikából is jön tánccsoport. Csaknem hatvan országból jelentkeztek együttesek, végül hat külföldi csoportot hívtak meg. Így érkeznek táncosok Costa Ricából, Spanyolországból és Hollandiából, valamint macedón, szerb és szlovén csoportok is fellépnek. Mellettük három szegedi – a Szeged, a Tiszavirág és a Délikert Néptáncegyüttes – is bemutatkozik. Július 4-én délután menettánccal nyitják meg a fesztivált, majd szombatig utcai vigasságokkal és folklórestekkel is készülnek.



A főszervező hozzátette, a belváros mellett a város több művelődési házában is fellépnek a tánccsoportok, így Tápén, Kiskundorozsmán, Szentmihályon és Kecskéstelepen is. A néptáncfesztiválon minden program ingyenes lesz, a színházi gálaestre viszont jegyeket kell igényelni az IH Rendezvényközpontban. Az idei év különlegessége, hogy a gálán a közönség szavazatai alapján a Szegedi Papucs Díjakat is átadják. Felelevenítik az 1960–70-es évek hagyományát, vagyis a közönség által legjobbnak ítélt együttesek szegedi papucsot kapnak. Az arany-, ezüst- és bronzpapucsokat Sallay Tibor készíti el.