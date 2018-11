Filmvásznon a lassan darabjaira hulló üzletember - Vlad Ivanov meghódítja a magyar mozikat

Vlad Ivanov, a magyar filmek legújabb hőse

Nagyon megosztó a nézők véleménye a Tegnap című filmről. Érdekes, erős atmoszférájú, érzékeny darab, amely nem könnyen emészthető.

Franciául és angolul játszott

Idő, múlt, szerelem, szabadság – négy meghatározó eleme Kenyeres Bálint első nagyjátékfilmjének, a Tegnapnak, amely Agota Kristóf azonos című kötetén alapul. A főhős, Victor Ganz, az 50-es éveiben járó, sikeres svájci üzletember aggasztó híreket kap cégének észak-afrikai építkezéséről. Odasiet, hogy kezébe vegye az irányítást, de mire megérkezik, kiderül, a probléma vagy megoldódott, vagy soha nem is létezett. Ahelyett azonban, hogy hazautazna a családjához, marad. Már itt az őrületet választja a nyugalmas családi fészek helyett, a fura események sora pedig kitart az utolsó képkockáig.Első este egy külvárosi szórakozóhelyre megy, ahol hirtelen meglát egy nőt, aki állítólag egykor a szerelme volt, együtt éltek Marokkóban, mégis ismeretlen neki. A nyomába ered, ám csúfos vége lesz, egy fenyegető üzletember kerül elő, aki mindenáron főhősünk tengerparti moteljét szeretné megvásárolni. Végig velük küzd, miközben mániájává válik a nő felkutatása, ami a néző számára is pokoljárássá válik. Teljesen szétesik: pénz, telefon és autó nélkül marad, de rátartiságából még így sem veszít, egészen a valósággal történő szembesülésig. Mindez 118 percen keresztül. Nagyon megosztó a nézők véleménye. A világhálón a kritikusok cikkei alatt olvasni kommentet arról, hogy nézhetetlen valami az egész, csupán egy szerencsétlen szenvedését láttatja. Mások szerint azonban igen érdekes, erős atmoszférájú, érzékeny darab, amely nem könnyen emészthető, viszont emlékezetes.Évek teltek el, mire a rendező, Kenyeres Bálint megtalálta a legjobb színészt a főszerepre. S bár a „győztes" Vlad Ivanovot már ismerhetjük a Napszálltából, s így könnyen hihetnénk, hogy a Tegnap rendezője is Nemes Jeles Lászlón keresztül ismerkedett meg a román színésszel, mégis a fordítottja igaz.A színész egy, a Kulternek adott korábbi interjújában elmondta, Kenyeres Bálint a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmben figyelt fel rá, és bár először csak egy kisebb szerepre kérte fel, később mégis neki adta a Tegnap főszerepét. Nemes Jeles László ezt követően hallott a nagyszerű színészről, és hívta el egy castingra, Brill Oszkár szerepére a Magyarország által Oscar-díjra nevezett Napszálltában.S bár a nézők közül sokan felvetették, hogy inkább magyar színészre kellett volna bízni a szerepeket, azért a kommentek tanúsága szerint belátják, hogy Vlad Ivanov mindkét filmben elképesztő profizmussal, átéléssel és pontossággal formálta meg a karaktereket.– Nem volt egyszerű feladat, mindkét szerep újdonságot jelentett, és teljesen eltértek egymástól – mesél a magyar forgatásokról a román színész.

A rendezőkkel gördülékeny volt a közös munka, Kenyeres Bálint talán annak is köszönheti sikerét, hogy folyamatosan figyelemmel kísérte a szereplői örömét és bánatát, minden kívánságát. Sokat törődött velünk, jól megértett engem, mindig szólt, hogy jelezhetem, ha bármire szükségem van, de én csak arra kértem, hogy figyelmeztessen, ha valami nincs rendben a szerepemmel. Örültem a felkérésének, hiszen így újabb magyar filmnek lehettem része, és ez kihívás volt számomra. Messzire kellett utazni, viszont megérte

Vlad Ivanov élvezte a közös munkát a magyar rendezőkkel. Fotó: Török János

A hivatás szeretete bármire képessé tesz

– magyarázza Vlad Ivanov, aki anyanyelve helyett angolul és franciául játszott, ami szintén megnehezítette a dolgát.A nyelvhasználat a Napszállta forgatása során is fejtörést okozott a világ egyik legismertebb színészének. Vlad Ivanovnak itt már a teljes magyar szöveget meg kellett tanulnia, ez pedig komoly feladat volt, éjszakákat vett igénybe. Meg is osztotta velünk, szerinte a magyar nyelv a második legnehezebb nyelv a világon a régi dialektusú szanszkrit után.A kulisszák mögé belépve megkérdeztük tőle, hogyan lehetett a Tegnap rendkívül arrogáns, egyáltalán nem kedvelt főszereplőjét megformálni? Mi volt a titok kulcsa?

Azt gondolom, hogy aki élvezettel űzi a hivatását, a munkáját, az bármire képes, és mindent el tud érni, legyen szó akármilyen célról is. Szeretem azt, amit csinálok, ennek köszönhetően tudtam magamévá tenni Victor Ganz személyiségét

Északnyugat-Afrikában forgattak

– hangsúlyozta.Afelől is érdeklődtünk, hogy mikor láthatjuk újabb magyar műben. Mosolyogva visszakérdezett: „Azt szeretnék, hogy a magyar színészek végleg meggyűlöljenek?" Majd hozzátette, hogy természetesen szívesen fogadja az újabb felkérést, ha kap, elolvassa a forgatókönyvet, és annak alapján dönt. Hozzátette, egyébként nagyon kedveli a magyar színészeket, sokukat ismerhette meg személyesen a Napszállta forgatásán. – Nagyon profik, és rengeteget segítettek nekem, amit ezúton is köszönök – fejezte be.A Tegnap című film forgatása azonban nem csak a főszereplőnek volt nehéz. Forgách András társforgatókönyv-író beszélt arról, hogy milyen volt filozofikus nézőpontból megközelíteni a kultúrák találkozásának problematikáját, és hogyan zajlott a közös munka.

Amikor Kenyeres Bálint megkeresett, már magáénak tudhatta a filmalap támogatását, ami jól jött, mert támogatások nélkül ezt nem is lehetett volna véghez vinni. Először csak konzultánsként működtem közre, később viszont egyre jobban belefolytam, több jelenetet is írtam. Nem volt egyszerű feladat, sokan beleszóltak, rengeteg változata volt a forgatókönyvnek, többször helyszínbejárásra kellett menni, nem ismerte sem Bálint, sem mi a környéket. Nagyon messzire, Marokkóig, Északnyugat-Afrikáig vitte a forgatást, mégis kalandként éltük meg. Univerzális film lett. Elindultunk hazánkból, és a román főszereplő egy arab országban kötött ki. Nehéz volt a célok elérése, sokszor úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi. Csodálom Bálint kitartását, szívósságát, pláne, hogy mennyi nehézséggel kellett megbirkóznia, és mégis megmaradt az eredeti elképzelése mellett

Brill Oszkár szerepében a Magyarország által Oscar-díjra nevezett Napszálltában.

A bizonytalanság gyakori vendég volt

– emeli ki a forgatókönyvíró.Nyomokban tehát Forgách András elképzeléseit is tartalmazza a remekmű. A dramaturg azt mondja, Kenyeres Bálintnak igazi filmes agya van, mindig volt jó megoldása a problémákra, és minden keletkezett szituációt be tudott illeszteni alkotásába.

Mégis sok feszültséggel és bizonytalansággal járt a film készítése. Mindannyian éreztük, hogy nagy vállalás ez Bálint részéről. Talán épp ezért kért fel engem, hiszen én már több nagyjátékfilmet írtam meg, neki viszont ez volt az első. Nem volt könnyű, de úgy vélem, mindannyian sokat tanultunk a közös munkából

A Los Angeles-i filmkritikusok elismertje

A filozofikus rendező

Négy évig írták. A nemzetközi koprodukcióban készült magyar filmdrámát a 2018-as Locarnói filmfesztiválon mutatták be, ahol Arany Leopárd jelölést kapott. A forgatókönyv négy éven keresztül készült, négy író munkájával, a hosszas folyamat, úgy tűnik, megérte, hiszen 2011-ben a legjobb forgatókönyv minősítést kapta, Atelier-díjban részesültek.

– tette hozzá.Az író szerint biztosan lesz még a jövőben közös munkájuk Kenyeres Bálinttal, de inkább tanácsadóként támogatja majd, mintsem forgatókönyvíróként, hiszen magában is igazán tehetséges az Európai Filmdíjas művész.Vlad Ivanov 1969. augusztus 4-én született a romániai Botosaniban. Láthattuk már amerikai, ukrán, francia és dél-koreai filmekben is. Volt már őrnagy, főfelügyelő és Mr. Bebe is. Munkásságát több szakmai szervezet is elismerte: 2007-ben megkapta a Los Angeles-i filmkritikusok díját, 2008-ban és 2010-ben Gopo-díjakat zsebelt be.Kenyeres Bálint 1976-ban született Budapesten. Filozófiai, történelmi és filmesztétikai tanulmányok után, 2006-ban a Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakán végzett. Ekkortól tagja az Európai Filmakadémiának. Négy rövidfilmje, a Zárás, a Tévéjáték, a Before Dawn és A repülés története után a Tegnap az első nagyfilmje. Magáénak tudhatja már a 31. Magyar Filmszemle diákzsűri fődíját, a 36. Magyar Filmszemle legjobb rendező címét, a Mediawave Fesztivál fődíját és a Sundance Filmfesztivál különdíját is.