Szegeden felhőszakadás, Ruzsán 0,2 milliméter - Sok helyen március óta hiába várnak

Megállítja a Tisza?



Szárazság idején a folyó felszínéről fölfelé áramló párás levegő tényleg megállíthatja – olykor csak ideig-óráig – a gyöngébb zivatarfelhőt a haladásában. De ha jön az utánpótlás, a párafal sem akadály. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek, hogy a Tisza „nem engedi át" az esőfelhőt a túlsó partról, és Újszeged ázik, Szeged nem – tudtuk meg a Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumtól. Az egyenlőtlen eloszlás egyébként természetes, és – mint kérdésünkre válaszolták – semmi köze nincs hozzá a nemrég üzembe helyezett jégkárelhárító rendszernek.

Endrész Erzsébet a kiszombori kertben lévő esőmérőnél. Tanulságos, hol mennyi a csapadék.

Fotó: Kuklis István

A föld ugyan repedezett, de itt pár napja 50 milliméter eső hullott. Fotó: Kuklis István

12,7 milliméter. Ennyi jutott az aranyat érő esőből egész májusban Ruzsának. Áprilisban 9,8 millimétert írhatott össze Balogh József, aki a meteorológiai szolgálat megbízásából csapadékmérő állomást tart fönn a községben. – Május 23-án 0,3 milliméter, 24-én 2 milliméter, 25-én, pénteken 0,2 milliméter esett – sorolja a naplóba jegyzett adatokat. Ez azért érdekes, mert azon a pénteken Szeged környékén, de másutt is több helyen monszunszerű felhőszakadás volt. Aznap, a ruzsai községházán tartott megyei közgyűlésen mondta Sánta Gizella polgármester, hogy a felhőszakadás a helyiek fogalmai szerint úgy néz ki, hogy a felhő kettészakad a falu fölött, máshol esik, helyben nem. Azt, hogy ez mindig így lett volna, az 54 éve csapadéknaplót vezető Balogh József nem gondolná, de azt megerősítette, hogy most így van. Az eső egyértelműen elkerüli Ruzsát. – Nálunk ötven év átlagát nézve az éves csapadékmennyiség 570-580 milliméter. Átlagos hónapban is 40-nek kellene lenni, vegetációs időszakban még többnek – fűzi hozzá.– Sok helyen 100 milliméter hiányzik. Mifelénk, ez általánosságban elmondható, nem volt csapadék március óta – halljuk Farkasné Márton Katalintól, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatójától. – A vetések egy része nem kelt ki. Ennél is nagyobb baj a túl korai meleg, a légköri aszály. Korábban viszont nagyon sok eső volt, vagy 100 milliméterrel több a kelleténél, belvizet okozva az agyagos területeken. Emiatt a tavaszi munkák késtek két hetet, és amikor már sikerült rámenni a földre, akkor is nehézkes volt a talajelőkészítés. Ilyenkor a vadak kártétele is nagyobb.Bár az elmúlt 8-10 napban az országban sok helyen volt jelentős eső, helyenként 50 millimétert is meghaladó csapadékösszegű felhőszakadás, Magyarország döntő részén még mindig hiány mutatkozik – állapítja meg az Agrárszektor.hu. Ahol a legrosszabb a helyzet – írja a mezőgazdasági portál – ott két hónap alatt 30 milliméter sem volt.– A faluban, nálunk most 50 milliméter volt, a határban csak 37 – számolt be a legutóbbi esős nap eredményéről a kiszombori Endrész Erzsébet. Ő Mező utcai házukban is jó ideje méri a csapadékot, de naplót nem vezet. Az esőmérő alul zárt, tölcsér formájú műanyag eszköz, Kiszomboron is sokaknál van ilyen. Egy-egy zuhancs után föl szokták tenni a Facebook-oldalukra, amit tapasztaltak, ki is tárgyalják. Számszerűen látszik, hogy akár egy falun belül mennyire egyenlőtlen az eloszlás: a Mező és a Nagyszentmiklósi utca között is szokott 10 milliméter eltérés lenni. – Mi úgy érezzük, Kiszombort is inkább elkerüli az eső, igaz, általában a jég is – mondja Erzsébet.Ő figyel egy másik esőmérőt is, amely az épp tíz éve létező kukoricaútvesztő szélén áll. A megye egyik legérdekesebb turisztikai attrakcióját az Erzsébet által vezetett Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör szervezi. Egy kukoricatáblában minden évben más formájú labirintust alakítanak ki. Ez egy hónapig látogatható, adománybelépő ellenében. Sok lelkes kiszombori önkéntes munkája és felajánlása révén működik, a földtulajdonosok is támogatók. Idén július 14-től augusztus 11-ig lehet látogatni az útvesztőt – az utveszto.com internetcímen lehet tájékozódni a programokról és a nyitvatartásról. Ez a legutóbbi eső nagyon jókor jött, szép a kukorica is. – A sok esővel itt nincs gond. Ha eláll, két óra múlva be lehet menni nyugodtan – mondja Erzsébet. – Egyszer jöttek apácák, mezítláb mentek be, aztán kiérve megmosták a lábukat lavórban... Inkább a hőség okoz problémát. Ezért fúrtunk nemrég kutat. Lesz párakapu is: egy permetezőből készült.