Telekosár: Margó különleges ebédet főzött a nyereményéből

Ismét útnak indítottuk nagy sikerű Telekosár játékunkat, amelynek első hetében öt szerencsés nyertest sorsoltunk ki. Olvasóinkat az újszegedi Prima Nova Áruházba vittük bevásárolni, ahol 25 ezer forintot költhettek lapunk kontójára.Pappné Kocsis-Savanya Margit még sosem járt a Novában, viszont nyert már lapunkkal.– Bő tíz éve, de az is lehet, hogy régebben egy elektromos tea- és kávéfőzőt, amely még mindig működik – mesélte Margó lelkesen. Büszkén tette hozzá, hogy recepteket is küldött már be, amelyből kettő bekerült a Délmagyarország szakácskönyveibe.– Először azt hittem, viccelnek, amikor felhívtak. A szomszédjaim ugrattak előtte, hogy minek küldöm be, úgysem nyerek, erre tessék, már az első körben kisorsoltak – mesélte örömmel a varrónőként dolgozó Margó, aki 1978 óta előfizetője lapunknak, édesanyja pedig még régebb óta, így közösen gyűjtötték a szelvényeket.A szegedi hölgy a bevásárlás során elsőként 84 éves anyukájára gondolt. Neki főleg gyümölcsöket, fehér szőlőt és banánt vett, valamint édességként vaníliás kapucsínót. Mint mondta, ezeket összecsomagolja, majd első dolga lesz meglátogatni őt, és meglepni az ajándékkal.Margónak 5 gyermeke és 4 unokája van, a vásárlásnál rájuk is gondolt. Egyik fiának teljes kiőrlésű durumtésztát vett, míg unokáit Kinder Pingui-vel és Pöttyös Túró Rudival lepte meg, amelyekből nagyobb kiszerelést vásárolt. Majd a húspulthoz vezetett az utunk, ahol gyorsan kosárba került a vasárnapi ebédnek való.– Kitaláltam egy receptet, fűszeres töltött oldalast egyben sütve, ezért egész oldalast kértem, azt fogom kétféle töltelékkel megtölteni – magyarázta. Húsos csontot is vett, így meglett a húsleves alapanyaga is. A család nagy kedvence egyik lapunknak beküldött receptje, a tejszínes-brokkolis csirkemell, így a tanyasi csirke sem maradhatott ki a kosárból.Margó végül magának is kedveskedett egy nagy áfonyás joghurttal. A kosárban lévő áruk összegét picit túlbecsülte, hiszen a pénztárnál csak 18 ezer 327 forintot fizetett.– Nem baj, így legalább eljövök még egyszer, és akkor a fiam is elkísér, aki ma nem tudott – mondta nevetve.Telekosár játékunk tovább folytatódik, ezen a héten március 6-án, kedd éjfélig várjuk a szelvényeket, szerdán ismét sorsolunk. Addig is itt, lapunkban nyomon követhetik a részleteket.– Nem szoktam nagybevásárlást tartani, nagyjából hatezer forintot hagyok ott a boltokban, ha vennem kell ezt-azt. Mivel villamossal közlekedem, ezért inkább kis tételben vásárolok, hogy ne kelljen annyira cipekedni.– Nem egyszerre szoktam nagybevásárlást tartani, nem vagyok a hosszadalmas boltba járás híve. Ha valami elfogy, azt pótlom, tehát apránként veszem meg azt, amire éppen szükség van. Listát szoktam írni a beszerzendő dolgokról.– Viszonylag sokat, amikor fogytán van az étel, listát írok arról, amire a családnak szüksége van, és egy teljes hétre bevásárolok. Van olyan termék, amiből többheti adagot veszek, mindenesetre haladósan, gyorsan szeretem letudni a beszerzést.– Sokat szoktam költeni a vásárlások során, de nincs konkrét nap a boltba járásra. Mindenfélét szoktam venni, tejet, tojást, húsfélét. Igyekszem minél több napra venni ételt, de ha valami elfogy, akkor vészhelyzetre a közelünkben van egy kisbolt.