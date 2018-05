Indul az első magyar online streaming csatorna

A Magyarországon elérhető online streaming szolgáltatók kínálatában lévő filmek javarészt eredeti nyelven, magyar felirat nélkül nézhetőek, hazánkban pedig kevesen beszélnek jól idegen nyelven. A magyar filmek szerelmeseinek így jobb híján maradt a tévé és az illegális letöltés. Ezt a problémát szeretné megoldani a május 25-én induló Wowster online streaming csatorna, amivel bárki legálisan és biztonságosan nézhet magyar filmeket, sorozatokat – havonta mindössze egy mozijegy áráért. A régi és új filmek és sorozatok mellett eddig sehol nem publikált werkfilmek, valamint fotó- és archív anyagok is elérhetőek lesznek az előfizetők számára.A május 25-én induló Wowster streaming csatorna gyors, legális, biztonságos és reklámmentes online filmezést kínál a magyar filmrajongóknak. A határon túliak számára is elérhető szolgáltatás a régi és új magyar filmeken és sorozatokon túl eddig sehol nem látott, exkluzív fotóanyagokat, werkfilmeket és archív felvételeket is kínál a magyar filmek szerelmeseinek. Jelenleg olyan kultfilmek nézhetőek a Wowsteren, mint például az Indul a bakterház, a Zimmer Feri vagy a Csak szex és más semmi, valamint friss újdonságok is elérhetőek lesznek majd, mint például az Egynyári kaland harmadik évada. Az elérhető filmek és sorozatok listája folyamatosan bővül, a mozifilmeken, tévéfilmeken és sorozatokon túl dokumentumfilmek is nézhetőek a felületen.A Magyarországon 2016 óta elérhető online streaming szolgáltatók nem változtattak számottevően a magyarok médiafogyasztási szokásain, ennek oka egyrészt a kínálatukban elérhető filmek itthoni közönség előtti ismeretlensége volt, másrészt pedig az, hogy a kínálatuk nagy része eredeti nyelven, magyar felirat nélkül érhető el. Az Eurostat adatai szerint a felnőtt magyar lakosság 37 százaléka beszél idegen nyelveket, az angolul beszélőknek pedig csupán negyede beszéli jól a nyelvet, így könnyen belátható, hogy miért nem tudtak stabil előfizetői bázisra szert tenni a külföldi streaming szolgáltatók.Aki eddig magyar nyelvű filmet szeretett volna nézni, annak maradt a tévé és az illegális letöltés. Előbbi sok esetben szervezést és rugalmasságot kíván, hogy akkor legyünk képernyő előtt, amikor megy a műsor, utóbbival pedig számtalan kellemetlenség jár együtt: a gépünkre települő kéretlen bővítmények, idegesítő reklámok, akadozó, lassú letöltés, és természetesen az egész procedúra illegális volta. A Wowster mindezen problémára megoldást kínál azoknak, akik magyar filmet szeretnének nézni legálisan, biztonságosan és reklámmentesen. Az előfizetés díja 1980 HUF havonta, ezért korlátlan számú filmet vagy sorozatot lehet megnézni. Ha valaki csak egy-egy filmet szeretne megnézni, arra is van megoldás, az egyszeri megtekintés ára filmenként 300 és 800 Ft között változik. A legelső előfizetéshez most két hetet ajándékba ad a szolgáltató, azaz az előfizetők másfél hónapig férnek hozzá a teljes filmadatbázishoz.