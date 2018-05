Felcsillant a remény, hogy megmenthetők a tasmán ördögök, akiket arcdaganat tizedel

Újból felcsillant a remény az erszényes ördög (Sarcophilus harrisii) megmentésére, mivel ausztrál kutatók makkegészséges egyedek egy teljesen elszigetelt populációját fedezték fel Tasmánia egy nehezen megközelíthető vidékén.



A tasmán ördögként is emlegetett ritka állatokat a DFTD (Devils Facial Tumour Desease) nevű arcdaganat, a pofájukat megtámadó rákbetegség tizedeli, amely harapásaik által terjed. A járvány miatt két évtized alatt egyötödére csökkent a kizárólag az Ausztrália melletti Tasmánia szigetén élő, legnagyobb testű húsevő erszényes ragadozó populációja.



Az újabb reményt megmentésükre az adja, hogy kutatók egy nyolcnapos expedíció során 14 fertőzésmentes egyedre bukkantak Tasmánia egy földrajzilag teljesen elkülönülő helyén, a Wreck Bay és a Nye Bay térségében, és biztosra veszik, hogy további makkegészséges példányok is élnek ott.



Tudósok szerint a gyógyíthatatlan arcdaganat azért terjedhetett el, mert az alacsony egyedszám, a beltenyészet miatt elszegényedett a Sarcophilus erszényesnem egyetlen élő fajának genetikai állománya. A Save the Tasmanian Devil programban résztvevő kutatók most abban reménykednek, hogy az elkülönülten élő egészséges állatok génjeivel felfrissíthetik a fertőzött populáció genetikai örökségét, így a faj ellenállóbbá válhat a rákbetegséggel szemben.



A kutatók biológiai mintákat vettek a csapdába csalt állatoktól, és most laboratóriumban vizsgálják, hogy miben különböznek a beteg és az egészséges tasmán ördögök örökletes tulajdonságai.