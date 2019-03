Ezekre figyeljünk gumicserénél

Az abroncsváltás az egyik, ha nem a legfontosabb része az autó szezonális felkészítésének, a téliabroncs egyszerűen nem alkalmas a nyári közlekedésre. A mintázat melegben rontja a komfortérzetet, a speciális blokkszerkezet pedig a zajszintet növeli. Nem beszélve arról, hogy a futófelület kialakítása rosszabb irányíthatóságot és fékezhetőséget eredményez.Miért fontos a jó abroncs? Közhely, hogy a járművek kerekenként egyetlen tenyérnyi felületen érintkeznek a talajjal, így ezen a 200 négyzetcentin kell kialakítani az irányítás, a gyorsítás és a fékezés megfelelő feltételeit. Nem érdemes tehát bizonytalan, kétes eredetű – ismeretlen távol-keleti importból származó – abroncsokat vásárolni. Ha megtehetjük, ne vegyünk használt gumit, még akkor se, ha szemmel láthatóan jó állapotban vannak. Rejtett hibái lehetnek, ezek akár életveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.Ha elkopott vagy sérült valamelyik abroncs, a vele azonos tengelyen forgó másik gumit is mindenképpen ki kell cserélni. Amennyiben valamiért csak az egyik tengelyre kerülnek újak, akkor a nagyobb profilmélységűeket a hátsó kerekekre kell felszerelni, függetlenül attól, hogy első- vagy hátsókerék-hajtású autóról van szó.A legjobb megoldás természetesen az, ha mind a négy abroncsot egyszerre cseréljük le. Annak érdekében, hogy nagyjából egyformán kopjanak „csereérettre", 7–10 ezer kilométerenként érdemes új pozíciót választani az egyes abroncsoknak – erre is alkalom a szezonális csere. A forgásirány megtartására persze ilyenkor is figyelni kell.A hatósági előírások szerint a gumi futófelületének minimum 1,6 milliméternek kell lennie, ennél kopottabbal közlekedni szabálytalan és életveszélyes is. Szakértők szerint azonban a biztonságos érték téliabroncs esetében a minimum 3, nyárinál pedig a 4 milliméter.A leszerelt téli abroncsok tárolására a hűvös, száraz és fénytől védett hely a legalkalmasabb, mivel a hő, a nedvesség és a közvetlen napfény meggyorsíthatja a gumik elöregedését. Amennyiben kerékre szerelve tesszük el a téli abroncsokat – és azért mégis úgy az igazi –, akkor egymásra fektetve tároljuk őket, ellenkező esetben állítva, két-három hetente egy negyed fordulatot mozdítva raktározzuk a gumikat.A kerekeket otthon is ki lehet cserélni, de az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert (Tire Pressure Monitoring System, TPMS) nem tudjuk házilag kalibrálni, mint ahogyan centrírozni sem lehet megfelelő berendezések nélkül. A gumik élettartamát jelentősen befolyásolja a futómű jó beállítása. A hibás rosszabb úttartást és irányíthatóságot eredményez, és felgyorsítja a gumik kopását. Rendszeres karbantartással, valamint az abroncsok ellenőrzésével mindezek meg- előzhetők.