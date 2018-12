Bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) havi bruttó 100 ezer forint lesz és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható - közölte Novák Katalin. Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a jövő év elejétől 15 százalékkal, 2022-ig pedig négy lépcsőben összesen 30 százalékkal emelkedik a hozzátartozó otthon gondozása esetén folyósítható ápolási díj összege - tette hozzá a politikus.



Elmondta, amennyiben több ápolásra szoruló gyermek él egy családban, a szülő az alapdíj másfélszeresét veheti igénybe. A GYOD mellett lehetséges a testvér után járó egyéb családtámogatások folyósítása is. Arról is döntöttek, hogy a jövőben folyamatosan emelkedik a GYOD összege, és 2022-re el kell érnie az akkori minimálbér szintjét - fűzte hozzá az államtitkár.



A GYOD-ra a szülőn kívül akkor válhat jogosulttá egyéb hozzátartozó, ha a szülő meghal, vagy például egészségi okból nem képes tovább ápolni a gyermekét - mondta Novák Katalin. Az is elhangzott, hogy az alapösszegű ápolási díj jelenleg havi 32 600 forint, ami január 1-től 37 490 forintra emelkedik.



Az emelt összegű díj 48 900 forintról 56 235 forintra, a kiemelt juttatás pedig 58 680 forintról 67 482 forintra nő. Novák Katalin a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva megdöbbentőnek tartotta, hogy az ellenzéki képviselők se a GYOD bevezetéséről szóló, se az ápolási díj emeléséről szóló javaslatot nem szavazták meg.