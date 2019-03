Bűnös családi vállalkozás: álgázszerelőként csapott be időseket apa és fia

A Balassagyarmati Járási Ügyészség csalás bűntette miatt vádat emelt egy 57 éves és egy 31 éves miskolci férfival szemben, akik magukat hivatalos személynek vagy gázszerelőnek kiadva több idős embertől csaltak ki pénzt Nógrád megyében - tájékoztatta az MTI-t a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője pénteken.



Bóna Gyula elmondta: a két férfi - apa és fia - 2018. március 27-én és 28-án több Nógrád megyei településen is megjelent, ahol a katasztrófavédelem munkatársainak vagy gázszerelőnek kiadva magukat azzal az ürüggyel jutottak be idősek lakásába, hogy ott a gázkonvektorokat kell ellenőrizniük. A vádlottak mindig formaruhába öltöztek, és azon névkitűzőt viseltek, hogy ezzel is hitelesebbé tegyék megjelenésüket.



A gázkonvektorok felületes megtekintését követően közölték a tulajdonossal, hogy azok életveszélyesek, akár fel is robbanhatnak, így azok megjavítása elengedhetetlenül szükséges. A javítás költségeit alkalmanként 44 ezer és 76 ezer forint közötti összegben jelölték meg, melynek felét előlegként a helyszínen kellett kifizetniük a sértetteknek.



A legális tevékenység látszatának fenntartása érdekében a vádlottak a pénz átvételekor egy vállalkozási szerződést is kitöltöttek, melyben a javítások kivitelezőjeként egy nem létező céget tüntettek fel.



A főügyész hozzátette: a vádlottak a munkát nem végezték el, arra egyébként sem lett volna szükség, mivel valamennyi gázkészülék hibátlanul működött, és a négy sértett részére sem fizették vissza a jogtalanul átvett, összesen 108 ezer forintot.



Bóna Gyula közölte: az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, valamint a sértettek kárának megtérítésére, és a több mint 260 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezné őket.



