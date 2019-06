Dunai hajóbaleset - Már kilenc halottat találtak meg - Fotók

Dél-Korea szorosabb együttműködést kezdeményez Budapesttel, Belgráddal és Bukaresttel



A Legfőbb Ügyészség kiemelt üggyé nyilvánította a tragédiát

Több mint négy holttestet fogtak ki a Duna Ercsi alatti szakaszán

A rendőrség hétfő este a honlapján azt írta, hogy azonosították a Duna Bács-Kiskun megyei szakaszán, Hartánál megtalált férfiholttestet. A hajóbaleset nyolcadik halálos áldozatáról nem közölték, hogy magyar vagy dél-koreai-e.Az elsüllyedt hajó közeléből hétfő délután kiemelt holttest azonosítása még tart.A TEK közleményében ezt írta: a magyar búvárok a koreai szakemberekkel közösen hajtottak végre feladatot. A délelőtti felderítő merülés során a magyar szakemberek egy holttestet találtak a víz alatt, és a test megjelölése után tovább folytatták a roncs állapotának felmérését. Az őket követő koreai búvárok a - magyarok által megjelölt helyről - a felszínre hozták a testet.Hozzátették: "a TEK kihelyezett vezetési pontján a műveletek most is folyamatosak, a szakemberek fáradhatatlanul dolgoznak a rendkívüli helyzet biztonságos megoldásán".Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter ígéretet tett arra hétfőn hazájában, hogy Szöul szorosabb együttműködést kezdeményez Magyarországgal, Szerbiával és Romániával a múlt heti dunai hajóbalesetben eltűnt dél-koreaiak felkutatására.A miniszter telefonos konferencián beszélt azokkal a dél-koreai minisztériumi és hivatali vezetőkkel, akiknek a szervezete részt vesz a baleset miatt felállított kormányszintű operatív csoport munkájában. Ez volt az általa összehívott első tanácskozás Dél-Koreában az ügyben azóta, hogy visszatért budapesti útjáról, amelyen betekintett a mentési munkákba.A dél-koreai és a magyar hatóságok közös mentési munkáját az erős sodrás és a magas vízállás nehezíti. A mentésben részt vevő csapatok 50 kilométeren fésülték át a Duna felszínét folyásirányban, de eddig semmit nem találtak. Felmerült azonban az a lehetőség, hogy az erős áramlat miatt a holttestek esetleg már átsodródtak Szerbiába, Romániába. Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy vasárnapi szöuli tanácskozáson azt mondta: a kormány a dél-koreaiak útját megszervező ügynökséggel együtt mindent megtesz azért, hogy eltemethessék a balesetben életüket vesztőket.A legfőbb ügyész a dél-koreai turistákat szállító hajó budapesti balesetét a kiemelt tárgyi súlyra és a nemzetközi összefüggésekre figyelemmel kiemelt üggyé nyilvánította - közölte a Legfőbb Ügyészség hétfőn az MTI-vel.Közleményükben azt írták: a Dunán szerdán történt baleset miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK) vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetése miatt indult nyomozás. A nyomozás irányításával kapcsolatos ügyészi jogköröket a közlekedési bűncselekményekkel is foglalkozó Budapesti VI. és VII. kerületi ügyészség teljesíti.A legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügyészség kiemelt ügyként kezeli a büntetőeljárást, amelynek során szorosan együttműködik más bel- és külföldi hatóságokkal. A Legfőbb Ügyészség ezen intézkedése az átlagosnál is gyorsabb, még inkább körültekintő, nagyobb erőkkel történő eljárási lépéseket szolgálja - hangsúlyozták.Már csak a 200 tonna emelésére képes Clark Ádám darut várják a dunai hajóbaleset helyszínére a mentés vezetői - közölte a mentés koordinálásával megbízott Terrorelhárítási Központ főigazgatója hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.Hajdu János elmondta, hogy az eszköz várhatóan csak néhány nap múlva érkezik a Margit hídnál múlt szerdán történt baleset helyszínére, mert a Duna magas vízállása miatt a daru nem fér át a hidak alatt.Hozzátette,Ismertetése szerint a Hableány 1949-ben épült, a hajó 27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A Duna átlagos vízállása 517 centiméter, a balesetkor 501 centiméter volt, a hajó 9 méteres mélységben fekszik. A folyó szélessége a baleset helyszínén 453 méter, a másodpercenkénti vízhozam 5 ezer köbméter, a sodrás sebessége pedig rendkívül nagy, 4 méter másodpercenként, továbbá a 12-15 Celsius fokos vízben a látótávolság gyakorlatilag nulla centiméter - ismertette a körülményeket a főigazgató.A TEK főigazgatója elmondta, hogyMásnap délután a hídpillér "árnyékából" kísérelték meg a merülést, ám így sem tudott mozogni a búvár, sőt visszatérés közben egy cső beragadása miatt menteni kellett őt - sorolta.Hajdu János hangsúlyozta: a, ebben a hatóságokon túl a tudományos élet képviselői is segítségükre vannak. A többi között 54 tagú, 27 speciálisan kiképzett búvárt is magában foglaló koreai küldöttség támogatja a munkát, és csatlakoztak az osztrák Cobra terrorellenes egység szakemberei is. Ausztriából és Norvégiából szonártechnikát küldtek, a cseh terrorellenes szolgálat pedig víz alatti drónképességet ajánlott fel.Kiemelte, hogyHangsúlyozta, hogy az eltűntek hozzátartozói nagyon várják a híreket, ezért arra kérik a magyar hatóságokat, hogy engedélyezzék a dél-koreai búvároknak, hogy behatoljanak a hajóroncsba, ugyanakkor elfogadják a Terrorelhárítási Központ azon irányelvét, hogy a legfontosabb a merülő búvárok életének védelme. Továbbá felszólította a Duna mentén élőket: azonnal jelentsék, ha bárhol holttestet vagy holttestre utal nyomokat találnak.Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője emlékeztetett, hogy május 29-én a Hableány nevű "termes" hajó és a Viking Sigyn "kabinos" szállodahajó összeütközésekor a Hableány 7-8 másodperc alatt elsüllyedt. A sétahajón 35-en tartózkodtak, 33 dél-koreai és két magyar állampolgár. A rendőrség 21 óra 15 perckor kapta a riasztást. A szóvivő közlése szerint az első vízi járőr még abban a percben, az első járőr pedig négy perccel később érkezett a bejelentésben szereplő helyszínre.A balesetet követően hét embert sikerült kimenteni, hét holttestet találtak, illetve 21 embert eltűntként kezelnek a hatóságok. A halottak, illetve kimentettek valamennyien dél-koreaiak, utóbbiak már mindannyian elhagyhatták a kórházat. Az áldozatok keresése jelenleg is tart hajók, helikopterek, járőrkocsik, összesen 158 rendőr részvételével - sorolta a szóvivő.Arra is utalt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetésének gyanújával őrizetbe vette a szállodahajó ukrán nemzetiségű kapitányát, Jurij C.-t, az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.A Belügyminiszter a Terrorelhárítási Központot bízta meg a hajó kiemelésével kapcsolatos feladatokkal - mondta Gál Kristóf.A hétvégén több holttestet kifogtak a Duna Ercsi alatti szakaszán – értesült a Magyar Nemzet több, egymástól független forrásból. 24.hu arról értesült, hogy délelőtt 11 után nem sokkal Mohácsnál is találtak egy újabb holttestet.A Magyar Nemzetnek illetékes források arról számoltak be, hogy a holttestek azonosítása jelenleg is tart, így azt még nem lehet kijelenteni, hogy a múlt hét szerdán tragédiát szenvedett Hableány hajó eltűnt utasai vagy magyar személyzete közül találtak-e meg valakiket.A lap arról is beszámolt, hogy a Margitsziget alatt, a tragédia helyszínén reggel, napkelte óta tartanak az esetleges merülésre való előkészületek. A jelenlévő magyar, osztrák és dél-koreai mentőcsapatok közül csak utóbbiak fontolgatják, hogy a még mindig életveszélyesen hömpölygő Dunába merülnek. Egyelőre azonban a merülésre használatos ponton fix rögzítése is komoly nehézségeket okoz, így a 37 fős speciális távol-keleti egység parancsnoka még nem adta ki a parancsot a merülésre.Mun Dzse In dél-koreai államfő szerint kormánya eltökélt abban, hogy nem adja fel a dunai baleset másféltucatnyi eltűntjének felkutatását - számolt be az MTI.A politikus az elnöki hivatal tisztségviselőivel folytatott szokásos heti megbeszélésen kifejtette, a kormány nem adja fel, és minden erőfeszítést megtesz, mobilizálja diplomáciai kapcsolatait, a rendelkezésére álló anyagi és emberi forrásokat, hogy felkutassák az eltűnteket.Mun Dzse In részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak. Hangsúlyozta, aggasztja az, hogy az rossz időjárási körülmények miatt kevés haladás történt az áldozatok felkutatását célzó műveletekben. Ígéretet tett, hogy minden erőfeszítést megtesz a baleset pontos okainak felderítésére a helyi hatóságokkal karöltve, amelyeknek megköszönte a tevékeny együttműködésüket. Egyben köszönetet mondott azoknak az országoknak - Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország és Szerbia -, amelyek segítségüket ajánlották fel.Az államfő a nap folyamán meghallgatta Kang Kjung Vha külügyminiszter beszámolóját a történtekről, illetve magyarországi látogatásáról. Utasította Kangot, hogy alakítson ki szoros együttműködést Dél-Korea és Magyarország között a baleset kezelésében, és egységes tájékoztatást kapjon a sajtó, hogy a lehető legkisebb legyen a zavar a közvéleményben a balesetről és a mentésről.A Hableány turistahajó és a Viking Sigyn szállodahajó május 29-én késő este ütközött össze a Margit híd közelében, a turistahajó felborult és elsüllyedt, fedélzetén 33 dél-koreai állampolgárral - turistákkal és két idegenvezetővel -, valamint kéttagú magyar személyzettel. A balesetben heten meghaltak, hét embert kimentettek, 21-en eltűntek.A magyar mentőcsapat tagjai a Dunán a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében a Margit hídnál 2019. június 3-án.