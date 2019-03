Különös kegyetlenséggel végzett volt szerelmével egy férfi Nagykanizsán

Nem jogerősen 13 év fegyházra ítélte csütörtökön a Zalaegerszegi Törvényszék azt a - kóros elmeállapota miatt csak részben beszámítható - férfit, aki 2017 szeptemberében Nagykanizsán, a nyílt utcán különös kegyetlenséggel meggyilkolta volt szerelmét. Az ítélet szerint a férfi leghamarabb büntetése kétharmadának letöltése után kerülhet feltételesen szabadlábra.



N. Tibor és a nő 2014 óta állt szerelmi kapcsolatban, de sok konfliktusuk volt. Többször szakítottak, majd kibékültek, gyakoriak voltak a heves veszekedések, amelyek nem egyszer tettlegességig fajultak. Különválási próbálkozásaik ellenére nem tudtak elszakadni egymástól, 2017-ben együtt költöztek Ausztriába is, hogy munkát vállaljanak, de a viszonyuk ott sem rendeződött. Néhány hónappal később hazatértek Nagykanizsára, a nő albérletbe költözött, a férfi pedig a saját otthonába.



A nő végleg szakítani akart, de a férfi ebbe nem tudott belenyugodni. Elektronikus üzenetekben is szidalmazták egymást, a nő becsmérlő módon írt a férfi korábbi élettársáról és a tőle született gyermekeiről.



A férfi 2017 szeptemberében azt üzente volt szerelmének, hogy néhány holmija még nála maradt, ezért menjen el hozzá. Amint a nő megérkezett, máris vitatkozni kezdtek, a férfi az autóba behajolva rángatta az asszonyt, majd a kocsi mellett folytatták a dulakodást. Amikor a nő vissza akart szállni, a férfi kirántotta a földre és egy vasráccsal kétszer is lesújtott a fejére, amikor pedig a földre zuhant, egy nagy késsel több tucatnyiszor megszúrta. A segélykiáltásokat hallva a szomszéd kihívta a mentőket, de időközben a férfi elvágta a nő nyakát, aki a helyszínen meghalt.



A tettes ezek után magát is többször megsebezte öngyilkossági szándékkal, a helyszínre érkező rendőrök elől is csontozókéssel a kezében próbált elmenekülni, de sikertelenül.



A vádirat és a bíróság megállapítása szerint az asszony testén 35 késszúrást találtak, és mivel ezek elszenvedésekor tudatánál volt, védekezni is próbált, a tettes rendkívül nagy szenvedést okozott neki.



A férfi kóros elmeállapotú, paranoiás skizofréniában szenved, de mert pontosan tudta, hogy mire készült és milyen brutalitással követte el a gyilkosságot, a szakértői vélemények szerint közepes fokban korlátozott a beszámíthatósága.



Az ügyész tudomásul vetette a döntést, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.