Megjelent a falusi csokra vonatkozó rendelet

Megjelent a falusi csok részleteit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.



Gyopáros Alpár kifejtette: a falusi csok a Magyar falu program része, célja, hogy többlettámogatást kínáljon azoknak a fiataloknak, akik faluban akarnak családot alapítani, otthont teremteni. A települési körbe az olyan ötezer lélekszám alatti helységek tartoznak, amelyek népessége 2003-2018 között csökkent, továbbá azok, amelyek a leghátrányosabb helyzetű járásokban találhatók. Ez összesen 2486 település.



A most megjelent részletszabályozás az általános csok-rendeletet egészíti ki, július 1-jétől hatályos, egyelőre három évre szól, de folyamatosan ellenőrzik a falusi csok hatásait, és legkésőbb három év múlva döntenek arról, folytatódjon-e a rendszer, bővüljön-e a települési kör - közölte.



A kormánybiztos az általános csoktól eltérő szabályokat ismertetve elmondta: ha valaki a falusi csokot akarja igénybe venni használt lakás vásárlására, egyidejűleg korszerűsítésére, illetve bővítésére, akkor ugyanazt a támogatási összeget kaphatja, mint az általános csoknál új ház építésére. Vagyis egy gyermek esetében 600 ezer forint, két gyermeknél 2,6 millió, három gyermek esetében pedig 10 millió forint a vissza nem térítendő támogatás. Az esetleges árfelhajtó hatás csökkentése érdekében ugyanakkor ingatlanvásárlásra ezeknek az összegeknek legfeljebb a fele fordítható, a fennmaradó rész pedig bővítésre vagy felújításra.



A falusi csok - az említett támogatási összegek fele - meglévő lakás korszerűsítésére, bővítésére is igényelhető - tájékoztatott Gyopáros Alpár.



Ezen felül kettő, három vagy több gyermek vállalása esetén állami kamattámogatású hitelt is felvehetnek a családok: kombinált vásárlás és korszerűsítés, illetve bővítés esetében két gyermeknél 10 millió forintot, legalább három gyermeknél 15 millió forintot igényelhetnek, meglévő ingatlan korszerűsítésére pedig az összeg ezek fele, azaz 5 millió, illetve 7,5 millió forint lehet - közölte.



Arról is beszámolt, hogy a falusi csok országosan elérhető lesz minden tanyán, ahol van lakóingatlan.



Elmondta továbbá, hogy a visszaélések kiszűrése érdekében erkölcsi bizonyítvánnyal szükséges bizonyítani a büntetlen előéletet, közeli hozzátartozótól, saját cégtől nem lehet ingatlant venni falusi csokkal, és bővítik a jegyzők hatáskörét, hogy ellenőrizhessék a szerződésszerű teljesítést.



Gyopáros Alpár végül részletesen ismertette, mi tekinthető korszerűsítésnek, így például közműszolgáltatás bevezetése, fürdőszoba, mosdó létesítése, központi fűtés kialakítása - beleértve megújuló energiaforrások használatát is -, épületszigetelés, nyílászárócsere, tetőfelújítás, kéményépítés, illetve -korszerűsítés, belső terek felújítása, valamint melléképület felújítása és kerítés építése, korszerűsítése.



Kérdésre közölte, úgy számolnak, hogy a falusi csok éves költségvetési hatása több tízmilliárd, de akár százmilliárd forintos nagyságrendű is lehet.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)