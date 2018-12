Nyomon követhetetlen faforgalom miatt zártak be két fatelepet

Két tűzifa- és egy fűrészáru-kereskedés működését függesztette fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), mivel a telephelyeken nem volt nyomon követhető a vásárolt és értékesített, valamint tárolt faanyagok eredete, forgalmazása. A fatermékek szigorú nyomon követését uniós és hazai jogszabályok írják elő annak érdekében, hogy a faanyag kereskedelmi láncból ki lehessen zárni az illegális eredetű faanyagot. - írja a Nébih A faanyag-kereskedők ellenőrzését a telephelyi nyilvántartások alapján lehet átfogóan elvégezni, ennek révén ugyanis a kereskedők tevékenységét teljes egészében tudja vizsgálni a hatóság. A Nébih már 2017 májusában közzétett egy részletes útmutatót a faanyag kereskedők részére, ami alapján minden érintett el tudja készíteni a jogszerű működését igazoló telephelyi nyilvántartását.A hivatal erdészeti szakemberei az elmúlt hónapokban országos átfogó ellenőrzést tartottak több megyében, 29 faanyag-kereskedő telephelyén a forgalmazott faanyagok nyomon követhetőségének vizsgálatára. Ennek során több olyan szereplőt is vizsgáltak, akik gyakorlatilag semmiféle nyilvántartást nem vezettek, holott a vonatkozó szabályokkal tisztában voltak. Megfelelő tájékozottságukat bizonyította, hogy egyéb kötelezettségeiket részben teljesítették. Az ellenőrzés-sorozat sajnálatos negatív tapasztalata, hogy továbbra is elterjedt gyakorlat a jogszabályi kötelezettségeknek való felszínes megfelelés.A legsúlyosabb hiányosságok esetén az eljárás idejére vagy az előírt feltételek teljesítéséig a telephely működésének azonnali felfüggesztése elkerülhetetlen. Az átfogó ellenőrzés során is több esetben kellett e szankcióval élniük a szakembereknek. A felfüggesztést a hiányosságok teljes körű megszüntetése után lehet feloldani, az érintett kereskedők tevékenységét azonban a későbbiekben fokozottan ellenőrzi a hatóság.A hirdetésekkel is óvatosanA tűzifa-hirdetések ellenőrzését és a jogszerűtlen hirdetések eltávolítását, illetve ezek adatainak közzétételét (http://portal.nebih.gov.hu/jogszerutlen-hirdetesek-adatai) is tovább folytatja a Nébih. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a jogszerűtlenül működő kereskedők találékonysága és megtévesztésre való hajlandósága rendkívül nagy. Volt rá példa, hogy egy felfüggesztett kereskedő – azon túl, hogy a tiltás ellenére tevékenységét folytatta –, úgy reklámozta magát, mint a Nébih által ellenőrzött láncszereplő. A hatósági ellenőrzések elmarasztaló eredményéről azonban már nem tájékoztatta ilyen aktívan a vásárlókat.