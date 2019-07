Nyomoz a rendőrség az egyik legnagyobb őssejt banknál

Nyomoz a rendőrség az egyik legnagyobb magyar őssejtbanknál - erősítette meg az Országos Rendőr-főkapitányság szombat este az MTI-nek.



A CryoSave már hetek óta elérhetetlen, pedig a svájci anyavállalat még most is a magyar ügyfélszolgálathoz küldi az ügyfeleket. Az érintett szülők nem tudják mit csináljanak, van, aki már be sem merte fizetni a tárolási díj esedékes részletét, így viszont elveszítheti az eddig befizetett pénzét és a gyermeke őssejtjét is - közölte az RTL Klub.



A rendőrség erre reagálva az MTI-vel ismertette: az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberi test tiltott felhasználása gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen.



A nyomozás érdekeire tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad - tették hozzá.