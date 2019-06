Soron kívüli kémiai szúnyogirtás lesz a Balatonnál

Újabb kémiai szúnyogirtást rendel el a Balatonnál keddtől az üdülőrégió önkormányzatait tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) - közölte a szervezet elnöke szombaton az MTI-vel.



Balassa Balázs hozzátette, talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén, de a szúnyoginvázió elkerülése érdekében a szervezet újabb kémiai beavatkozás elrendeléséről döntött.



Ezt június 18-ától 6400 hektáron fogják elvégezni, kedvezőtlen időjárás esetén pár napot csúszva - tette hozzá.



Balassa Balázs elmondta, a csapadékos május kedvezett a vérszívók szaporodásának, ezért van szükség újabb beavatkozásra.



Hangsúlyozta, az országos szintű szúnyogirtási programért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) jól végzi a feladatát, már április végén megkezdte a biológiai irtást a Balaton térségében, és azóta elvégzett egy kémiai beavatkozást is.



Az üdülőrégió szúnyogirtását koordináló Balatoni Szövetség a zavartalan turisztikai szezon érdekében már májusban is hozott egy határozatot arról - a csípésszámokat folyamatosan monitorozó szakértői csoport javaslatára -, hogy pluszbeavatkozást finanszíroz. Május 23-24-én légi biológiai szúnyoggyérítést végeztek, akkor csak 2000 hektárnyi területen, most pedig egy soron kívüli légi kémiai szúnyogirtás lesz az önkormányzatok költségén.



A szövetség elnöke korábban azt közölte az MTI-vel, hogy idén az elmúlt évekhez képest 80 százalékkal több pénzt kell összeadnia az érintett 47 balatoni önkormányzatnak szúnyoggyérítésre, hogy meglegyen az az 55-60 millió forintnyi forrás, amely elegendő évi négy beavatkozásra. A múlt év tavaszán a balatoni önkormányzatok pénzéből egy biológiai és egy kémiai gyérítést tudtak elvégeztetni, ami kevésnek bizonyult. Tavaly a csapadékosabb időjárás miatt a tervezettnél jóval nagyobb mértékben kellett védekezni, és idén is hasonló helyzetre lehet számítani.



A csípőszúnyogok gyérítésében három éve megváltozott gyakorlat szerint közvetlen költségvetési támogatás helyett az OKF végezteti el a beavatkozást a balatoni szezonban, míg a turisztikai elő- és utószezonban továbbra is a helyi önkormányzatokat tömörítő BSZ látja el a feladatot. Az önkormányzatok, illetve térségek dönthetnek a nyári szezonban is pluszbeavatkozásokról a saját költségükre.