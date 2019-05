Szijjártó: Magyarországnak fontos Libanon stabilitása

Libanon a legközelebbi biztonságos országként mintegy másfél millió szíriai háborús menekültet fogadott be, de szeretné, ha ezek a menekültek minél előbb hazatérhetnének, hogy az ország meg tudja őrizni stabilitását. A magyar kormány segíti ennek megvalósítását, mert Magyarországnak is érdeke a stabilitás a közel-keleti országban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek telefonon nyilatkozva szerdán bejrúti tárgyalásai végeztével.Magyarország álláspontja egyértelmű a migrációs válsággal kapcsolatban - szögezte le a miniszter. A nemzetközi közösségnek végre fel kellene hagynia a migrációs hullámok ösztönzésével, és arra kellene koncentrálnia, hogyan segítse a hazájukat elhagyók visszatérését. Viszont ha a nemzetközi szervezetek továbbra is az emberek elvándorlását ösztönzik, akkor továbbra a háborús övezetek szomszédságában lévő országok stabilitását veszélyeztetik - fejtette ki.Magyarország számára fontos Libanon stabilitása, hiszen ha ez teljesül, akkor az itt élő menekültek nem indulnak meg Európa felé. Ezért Magyarország 54 katonát küld a jövő év végéig az itt szolgáló ENSZ-misszióba, ők a lengyel kontingenssel együtt fognak működtetni egy békefenntartó századot - mondta Szijjártó Péter.