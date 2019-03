Szijjártó: nyilvánosságra került egy titkos dokumentum

Kézzelfogható bizonyíték van arra, hogy vannak olyan elkötelezett pártfogói az ENSZ migrációs csomagjának, akik azt jogilag kötelezővé akarják tenni minden európai uniós tagállam számára - jelentette ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter az EU-tagországok hétfői brüsszeli külügyminiszteri tanácskozásának szünetében.



Szijjártó Péter magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: nyilvánosságra került egy titkos dokumentum, amely szerint az Európai Bizottság jogi szolgálata azon dolgozik, hogy milyen hivatkozásokkal lehet elérni a migrációs csomag kötelezővé tételét. Brüsszel eddigi legsúlyosabb hazugsága látott napvilágot, ugyanis komoly és elkötelezett munka folyik, hogy megtalálják a jogalapot, hogyan lehet "hosszú, körmönfont" jogi érveléssel azt állítani, hogy a migrációs csomag mégis csak kötelező a tagállamokra nézve.



Noha a dokumentum, amelyben mintegy nyolcvanszor szerepel a kötelező szó, nem az Európai Bizottság szándéka szerint került nyilvánosságra, a bizottság elismerte a létezését - közölte a miniszter.



Magyarország világos meggyőződése, hogy a csomag nem rendelkezhet semmiféle jogi kötőerővel - tette hozzá.



Elmondta, azt is: az Európai Bizottság egyebek mellett azt szeretné elérni, hogy az unió fejlesztési politikáját a migrációs csomag célkitűzései alapján kelljen végrehajtani. Ezt azt jelenti, hogy az adófizetők pénzét fejlesztési források formájában a migrációs folyamatokat inspiráló forrásokra kell költeni. Azt is magában foglalja, hogy a tagországoknak hozzá kell járulniuk az EU céljainak megvalósításához, beleértve a globális migrációs csomag végrehajtását is.



Kiemelte, Brüsszel jogilag kötelezőnek szánja a dokumentumban foglaltakat. Látszik, hogy Brüsszelben vannak pártfogói és végrehajtói a migrációs csomagnak, ugyanis "ritkán szokott elfordulni, hogy ilyen jogi vélemények ne megrendelésre, feladatszabás nélkül készüljenek" - mondta.



"Ez azt jelenti, hogy a csata nem ért véget, sőt új csata kezdődik a brüsszeli titkos bevándorláspárti tervekkel szemben" - fogalmazott.



Magyarország továbbra is kitart amellett, hogy a globális migrációs csomagnak egyetlen szavát vagy mondatát sem hajlandó végrehajtani - jelentette ki.



Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva kijelentette azt is: a Fidesz az Európai Néppárt legsikeresebb tagpártja, ugyanis az EPP azzal büszkélkedhet, hogy a Fidesz háromszor egymás után nyert választásokat Magyarországon. A Fidesz, amely az EPP tagja kíván maradni, részt szeretne venni abban a vitában, amely nemcsak az Európai Unió jövőjéről, hanem az Európai Néppárt által a jövőben képviselt álláspontról szól - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.