Újra rekordot döntött az utasforgalom 2018-ban a Liszt Ferenc repülőtéren

Ismét rekordot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, tavaly 14,9 millióan használták a ferihegyi légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett.



Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója szerdán azt közölte az MTI-vel, hogy tavaly 14 millió 867 ezren fordultak meg a repülőtéren, ez 13,5 százalékos növekedést jelent, amely a legnagyobb ráta a közép-kelet-európai régióban. A fel- és leszállások száma 12 százalékkal 115 ezerrel növekedett.



Tavaly összesen 45 légitársaság üzemeltetett járatokat Budapest érintésével és 134 célállomás volt elérhető. A Budapest Airport közleményében kiemelte, hogy tavaly új hosszútávú járatokat indítottak, az American Airlines Philadelphiába, a LOT New Yorkba és Chicagóba indított járatokat a magyar fővárosból, de a repülőtér forgalmának 49 százalékát adó Wizz Air és Ryanair is jelentős bővítéseket hajtott végre.



Ebben az évben a Budapest Airport újabb járatok nyitásával számol, a LOT már bejelentette, hogy februártól napi járatot indít London-City repülőtérre, a China Eastern pedig várhatóan Sanghaj és Budapest között repül majd júniustól.



A repülőtér üzemeltetője azt is bejelentette, hogy 2024-ig 225 milliárd forintos beruházással tovább bővíti a repülőtér kapacitásait. Ennek legfontosabb eleme egy teljesen új terminálépület lesz, amely a 2A terminál mellett épül fel. Egyebek közt ebben az évben átadják a Cargo City árukezelő központot és két újabb sort nyitnak meg az utasbiztonsági átvilágításhoz.