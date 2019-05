Varga Mihály: a migráció és a terrorizmus összefügg

Úgy vélekedett, az a legrosszabb kombináció, ha egy ország gazdag és gyenge, mert nem képes megvédeni magát, ugyanakkor vonzó bevándorlási célpont.A migráció és a terrorizmus összefügg - hangoztatta a fideszes országgyűlési képviselő.Szomorúnak nevezte, hogy Európa csupán az elmúlt néhány évben kezdett ráébredni arra: a bevándorlást meg kell állítani.Az EP-választás tétje nagyobb, mint a korábbiaké: az dől majd el, hogy az Európai Uniónak migrációpárti vezetői lesznek-e vagy olyanok, akik megvédik a keresztény kultúrát.Az utóbbi időben a kontinenst "elárasztó" bevándorlók másként viszonyulnak például a nőkhöz vagy a vallásszabadsághoz - fogalmazott Varga Mihály Az európai emberek jelentős része szerint a migráció a legfontosabb kérdés, brüsszeli politikusok azonban nem így vélekednek. Az ő álláspontjuk, hogy a bevándorláshoz hozzá kell szokni, a folyamatot megállítani nem lehet. A magyar kormány ezzel szemben bebizonyította, hogy szárazföldön, az olasz pedig, hogy tengeren fel lehet tartóztatni a migránsokat - mondta.Kijelentette: a kabinet korábban is vállalta a vitát a magyarok érdekében, például a Nemzetközi Valutaalappal, és az idő "bennünket igazolt". A magyar gazdaság egyre jobban teljesít - hangsúlyozta, megemlítve egyebek mellett az ingyenes tankönyveket és a kétszeresére emelkedett minimálbért.Varga Mihály kijelentette: ha Magyarország most hibát követ el a bevándorlás ügyében, akkor azt később már nem lehet majd kijavítani.Az Egyesült Nemzetek Szervezetének felmérése szerint 60 millió afrikai ember szeretne Európába költözni, és a hosszú távú kilátásokat rontja a szárazság, az édesvízkészlet szűkössége. A magyar kormány álláspontja az, hogy a segítséget kell a problémával sújtott térségekbe vinni, nem pedig a bajt Európába hozni - fogalmazott a miniszter.Úgy vélekedett, hogy Brüsszel nem tett le a bevándorlás szervezéséről. Ezt igazolja szerinte egyebek mellett a kötelező betelepítési kvóta vagy a "migránskártyák" ügye.Hozzáfűzte: problémás a magyar ellenzék is, amely "letagadja a bevándorlást", Brüsszelt képviseli Magyarországon, nem Magyarországot Brüsszelben.Varga Mihály arra biztatta a jelenlévőket, hogy támogassák Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos migrációellenes programját.