Kate Hewitt: Isten veled gyermekem

Már a címből is világosan kiderül: nem egy vidám történetről van szó.

Egyik főszereplője egy olyan nő, aki körülményei miatt nem tarthatja meg születendő gyermekét, a másik pedig egy olyan, aki egyedülállóként is úgy dönt, örökbe fogad egy babát. Látszólag mindkettejüket boldoggá teszi döntésük, de mint tudjuk, az élet soha nem ilyen egyszerű.

Heather három lányt nevel férjével, aki egy balesetben megsérült. A férfi nem tud munkát vállalni, így anyagilag egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ekkor derül ki, hogy a nő ismét terhes. A család kénytelen egy súlyos döntést meghozni: mivel mégegy éhes szájat már felelősséggel nem tudnának etetni, örökbe adják a picit.

Grace-nek mindene megvan, amiről sokan csak álmodnak. Sikeres és gazdag üzletasszony, éppen egy fontos kinevezés előtt áll. Csakhogy rendkívül magányos: édesapja halála óta úgy érzi, teljesen egyedül maradt. Bár férje, sőt párja sincs, úgy dönt, egyedül is belevág az adoptálásba és regisztrálja magát egy örökbefogadó oldalon.

Heather végül őt választja, a két nőt így összeköti a még meg sem született gyermek. Grace anyagilag támogatja Heathert, és bár közben elveszíti a lehetőséget az előléptetésére, mert megtudják, hogy gyereket tervez, így is boldogan várja, hogy családja legyen. Aztán Heather megkapja az első igazi pofont a sorstól: kiderül, hogy ezúttal nem lányt vár. Mindannyian vágytak egy kisfiúra, de tudják, ennek ellenére sem tarthatják meg, sokkal jobb sorsa lesz Grace-nél. Így az édesanya a szülés után néhány nappal lemond gyermekéről, de csak azzal a feltétellel, hogy nyílt örökbefogadással adja oda és havonta láthatja. Heather tehát sohasem szakad el teljesen imádott fiától, kérdés azonban, hogy milyen hatással van ez a gyerekre – és saját családjára.

A regény komoly kérdéseket feszeget: képes-e egy anya valaha is lemondani gyermekéről. Vagy ami legalább ennyire fontos: hogyan éli meg egy család, ha egy gyermek nem köztük nevelkedik, mégis ezer szállal kötődik hozzájuk. Képes-e például egy tinédzser túllépni azon, hogy anyja lemondott testvéréről, vagy egy teljes család azon, hogy mindannyiuk közül a legfontosabb az, akit havonta csak egyszer látnak. Hét évig kísérhetjük figyelemmel sorsukat, és olyan kemény dilemmákon osztozhatunk a szereplőkkel, miszerint az anyagi biztonság kárpótol-e a szétesett családért, vagy hogy egy szülő bármikor is vigaszt lel-e abban, hogy bár nem ő gondoskodik egy szem fiáról, neki így volt jobb. És persze ott van a másik oldal is: vajon Grace jól teszi-e, hogy fiát minden hónapban elviszi egy családhoz, ahol csak kínosan feszengenek és akikhez fia egyáltalán nem kötődik? Vajon meddig lehet mindezt a helyzetet fenntartani, tudva, hogy ez egyedül Heather-nek jó?

A regény igazi fordulópontjáról nem írnék, legyen miért kézbe venni a könyvet, annyit azonban elárulhatok, talán még ezeknél is nehezebb dilemma elé állítja a sors végül a lelkileg szétzilálódott családot és a kisfiút szívből szerető örökbefogadóját. Megható és elgondolkoztató könyv ez az anyai szeretetről és a sors kegyetlen fintorairól.