Jimmy édesanyja igazi orvosi csoda: stroke-ja és combnyaktörése után a 95 éves Anna néni hazamehetett a kórházból

A Zámbó testvérek számára nem ismeretlen érzés, hogy aggódnak 95 éves édesanyjukért. Anna néni ugyanis évek óta gyakran kerül kórházba, hiszen pacemakerrel él, és komoly vérnyomásproblémák is gyötrik. Ráadásul az utóbbi időben az idős asszony többször is súlyos balesetet szenvedett és nem egyszer kellett műteni. Most ismét csoda történt…

Zámbó Jimmy édesanyja jó ideje lepi meg még a legtapasztaltabb orvosokat is, hiszen rendre felgyógyul olyan súlyos betegségekből, melyekből az ő korában csak nagyon ritkán szoktak. A 95 éves Anna néni élni akarása olyan erős, hogy gyakorlatilag szó szerint minden akadályt legyőz és mindig visszatér imádott gyermekeihez, akik persze féltő szeretettel gondoskodnak róla. Így történt ez most is, miután egy hónappal ezelőtt rosszul lett az otthonában, elszédült és combnyaktörést szenvedett. Ahogy arról a Bors is beszámolt, Anna nénit a Honvéd Kórházba szállították, ahol azonnal megoperálták. De Zámbó Jimmy édesanyját kemény fából faragták, hiszen már négy napja hazaengedték a kórházból, ahonnan előbb is távozhatott volna, ha időközben nem kap egy enyhe lefolyású stroke-ot. A Borsnak Zámbó Árpy mesélt édesanyja állapotáról. Nem tudok mást mondani, mint hogy anyu maga az isteni csoda. Olyan erő lakozik benne, amilyet korábban soha nem láttam egyetlen emberben sem. Persze, egész életében hihetetlenül erős volt, ahogyan a hite is, aminek szerintem hatalmas szerepe van abban, hogy minden bajból és betegségből fölépül – kezdte Árpy, aki már nem is tudja pontosan, hogy Anna néni hányszor került kórházba és a testvéreivel hányszor imádkoztak csodáért az utóbbi években. Anyut az a szeretet élteti, amivel mi és Jimmyke rajongói körbevesszük őt. Most egy percre sem hagyjuk magára, bár főleg Marietta és Tihamér vannak mellette, hiszen ők egy házban élnek vele. Anyu ugyan mozogni még nem tud, de az étvágya már visszatért, ami nagyon jó jel. Napról napra javul az állapota, így engem nem lepne meg, ha a jövő hónapban induló Jimmy-emlékturné valamelyik közeli állomására már elkísérne minket. Anyu erről már beszélt is Bódi Guszti testvérével, Varga Mihály „Szifával", akinek nagyon hálás, hogy elvállalta a turné menedzselését – nyilatkozta a Borsnak Zámbó Árpy.