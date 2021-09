Párterápia is volt a főzőshow

Kaland- és bizonyítási vágy is fűtötte Fehér Alexandrát és Németh Józsefet, amikor úgy döntöttek, próbára teszik magukat a Séfek séfe című főzőműsorban. A házaspár végül többet is kapott a közös kalandtól, mint amire számítottak: nemcsak remek ételeket készítettek, de a kapcsolatukat is megerősítette a gasztroshow.

Szandi és Joci 2016-ban ismerkedtek meg Angliában, négy éve vannak együtt, kisfiuk, Ábel pedig hároméves. A család életét átszövi a gasztronómia és a vendéglátás: Joci a klaviatúrát cserélte fakanálra, informatikusból lett szakács, Szandi pedig vendéglátó menedzserként az alapanyagoktól a kész végeredményig ismeri az ételek sorsát.

A Séfek séfe című főzőműsorba először csak Szandi jelentkezett, de aztán férjét is rábeszélte, így pedig egy közös, életre szóló kaland kerekedett a gasztroműsorból.

Főzni mindenki szokott

– Az egész családom vendéglátós, én is már tizenkilenc évesen éttermet vezettem. Ráláttam a konyhára is, egy vezetőnek tudni kell, mi folyik „hátul”, néha be is ugrottam segíteni, amikor emberhiány volt. Szeretem megismerni a folyamatokat az előkészületektől a végkifejletig. Persze itthon is rendszeresen főzök. Mivel más az időbeosztásunk, ezért ritkábban főzünk közösen Jocival, de ilyenkor kis­fiunk, Ábel is besegít – mesélte Fehér Alexandra.

Rábeszélte a férjét

– A Séfek séfébe először csak én jelentkeztem, mert szeretem a kihívásokat. Aztán rábeszéltem Jocit is, mivel nagyon jó szakács, és gondoltam, jó buli lenne együtt részt venni a műsorban – tette hozzá Szandi.

– Én meg hagytam magam rábeszélni – tette hozzá mosolyogva a férje.

– És tényleg jó kaland lett a közös főzés. Ugyan egyéni versenyről van szó, de sokat számít a csapatjáték is. Egymás mellett erősebbé váltunk, teljes mértékben pozitívan jöttünk ki belőle. Jó megerősítés volt abban, hogy jól tudunk együttműködni, akár a kihívásokkal szemben, akár a magánéletben – árulta el Németh József.

Párterápia

– Nagy kalandként, egy közös utazásként éltük meg a válogatón való főzést, jó volt együtt végigküzdeni. Egy gyerek mellett kevesebb idő jut egymásra, így egy közös időtöltésként tekintettünk az egészre, és együtt éltük át ezt az élményt. Egyébként egyfajta jó értelemben vett párterápiaként is gondolhatunk a műsorra: az ilyen helyzetek kihozhatnak belőlünk olyan dolgokat, amik bennünk vannak, de korábban nem beszéltünk róla. Most kimondtuk őszintén, és nem cipeltük tovább. De ez a műsor is bebizonyította, hogy tudunk egymásra támaszkodni, megerősítette a kapcsolatunkat – mondta el Szandi.

– Emellett a főzéssel sem lehetünk elégedetlenek – vette át a szót Joci.

– A kamerák előtt sem ügyetlenkedtünk. Nem biztos, hogy életem főzését mutattam be, de nem vagyok elégedetlen – tette hozzá a férj.

– Magunknak akartunk bizonyítani, és ez sikerült is. Van, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de összességében én is elégedett vagyok. Váratlan helyzetekben is feltaláltuk magunkat, úgyhogy tényleg egy nagy közös kalandként gondolunk vissza az első fordulóra, és izgatottan várjuk a folytatást – összegzett Szandi.