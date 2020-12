Egy kismama hímzést készíttetett ultrahangos felvételéről vak barátjának

Nathan Edge, aki a brit vakfocicsapat játékosa volt, a Twitteren osztotta meg örömét. Mint elmondta, 12 hetes magzatuk ultrahangos felvételéről készült egy hímzett kép, így

A kisbaba születését 2021 májusára várja a Nottinghamshire-ben élő 26 éves Emma Fotheringham és vele egyidős barátja. Edge a közös YouTube-csatornájukon azt is elárulta, hogy a hímzést egy barátjuk készítette.

Nathan Edge látása artritisz miatt hatévesen gyengült meg, 18 éves korára mindkét szemére megvakult.

How incredible is this 😍

Received this amazing surprise today… it’s an embroided tactile version of our 12 week baby scan, so for the first time as a blind dad to be, I’m able to build a picture of our baby scan through touch ❤️

Can’t describe how amazing this is 😍 pic.twitter.com/3Qm01MlzhS

— Nathan Edge (@NathanEdge94) December 10, 2020