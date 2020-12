Újraindult az éjszakai élet, nem kötelező a maszk, nyüzsgő tömeg – eltűnt a vírus Vuhanból

Mivel május 10-én azonosították az utolsó koronavírus-fertőzöttet Vuhanban, most a járvány kiindulópontjában az élet újraindult.

Kinyithattak az éjszakai szórakozóhelyek és maszkot sem kell viselni a kínai Vuhanban – írja a Daily Star, aki képeket is közöl az újra nyüzsgő városból.

Az első enyhítéseket minden idők egyik legszigorúbb karanténja utánmárciusban vezették be. Ekkor indult újra a tömegközlekedés, kinyitottak a bevásárlóközpontok is. A szigorú zárlatot áprilisban oldották fel – számol be róla a life.hu.

A város már egy videót is készíttetett, hogy a turistákat visszaszerezze. Ezzel az imázsfilmmel akarják meggyőzni az utazókat: