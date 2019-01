Közkinccsé tétetik

Széles skálán mozognak a Tari László Múzeum újdonságai, a bronzkori ékszerektől és buzogányfejektől kezdve a középkori pénzérméken át a múlt századi falvédőkig és ostyasütőig rengeteg értékkel bővült a múzeum. A leletek egy részét névtelen vagy neves adományozóktól kapták, némi anyag hagyatékból került a múzeumba, van, amit vásároltak és számos kincs került hozzájuk a fémkeresőktől. Utóbbiak munkáját csak pár éve tették hivatalossá. – Nagyjából három éve legális a tevékenységük, ha egy múzeum felügyelete alatt zajlik. Velünk négy fémkereső dolgozik, akik ha találnak valami izgalmasat, akkor azt nem eladják a neten, hanem behozzák nekünk a múzeumba, itt pedig az ő nevük alatt, az ő dicsőségükre lesz kiállítva. Ez a kis múzeumoknak egy nagy lehetőség – magyarázza Illés Péter, a múzeum vezetője. A fémkeresőktől értékes dolgok, többek között kora középkori pénzérmék és korpuszok is kerültek be a múzeumba. Illés Péter hozzátette, amióta Mellár Balázs személyében saját régésze van a múzeumnak, azóta a saját gyűjteményükben is bukkantak „kincsekre", ritkaságokra.Ehhez kapcsolódva az utóbbi két év gyűjtését összefoglaló kiállítás megnyitóján Ujszászi Róbert muzeológus kiemelte, gazdag a város régészeti leletanyaga, elképzelhető, hogy nagyon komoly anyagra is bukkanhatnának a belváros területén, ha lehetőség lenne ásatásokat végezni. Azonban enélkül is bír ritkaságokkal a múzeum. Itt látható olyan réz számolópénz is, amiből az országban mindössze három van, a csongrádin kívül egy a Nemzeti Múzeumban, egy pedig egy magánygyűjteményben.A gyűjtemény új darabjait bemutató kiállítást március 23-ig látható a Tari László Múzeumban.