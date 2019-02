Ragyog a Napsugár ovi Bokroson - Fotó

Hivatalosan is átadták az óvodát. A nemzeti színű szalagot Bedő Tamás polgármester, Tóthné Fodor Zsuzsanna, a Csongrádi Óvodák igazgatója és Kádár Katalin tagintézményvezető vágta át. Fotó: Majzik Attila

Az energetikai korszerűsítés során a falakat hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat és a tetőt, de akadálymentes mosdók is készültek.Befejeződött a bokrosi „Napsugár" Óvoda energetikai felújítása. A projektre eredetileg 15 millió forintos pályázati forrás állt rendelkezésre, de már a tervezéskor látták, hogy ez nem lesz elég a teljes munkára, tudtuk meg Bedő Tamástól az átadón. Az önkormányzat 20, az óvodák igazgatósága pedig 13 millió forinttal szállt be a saját költségvetéséből. A felújítás során kicserélték az elavult nyílászárókat, felújították a tetőszerkezetet, a falak külső hőszigetelést kaptak, és akadálymentes mosdó is épült.A polgármester kiemelte, a bokrosi közösség nagyon összetartó, az óvodafelújítást is a magukénak érezték, és rengetget segítettek nemcsak ötletekkel, de munkával is. Emellett fontos szempont volt az is, hogy a felújítást is helyi, bokrosi szakemberek végezzék. Bedő Tamás szerint fejlődik a bokrosi városrész, zajlik a művelődési ház rendbehozatala, a közeljövőben új játszótér is épül, és az iskolában is lesz felújítás.Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője levélben azt írta: a kormány politikájában is kiemelt szerepet kap a családok támogatása, ehhez jól illeszkedik az óvodafelújítás is. – Ez Bokros életében nemcsak egy energetikai beruházás, de a jövő lehetősége is, esély, hogy modern körülmények között nevelkedjenek az itteni gyerekek is – írta.