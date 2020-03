Hamarosan több csomagolásmentes terméket kínál az üzletlánc

Zöldárammal, újrahasznosítással és hulladékcsökkentéssel tesz az Aldi a környezeti fenntarthatóságért. Emellett ügyel a cég a részmunkaidősök rugalmas beosztására is, hogy minden dolgozó megtalálja a számítását.

Már az idén befejezi az elektromos autók számára kiépítendő, 123 egységből álló töltőhálózatát az Aldi az E.ON-nal együttműködve – ismertette Kulcsár Dénes, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Hozzátette: a fejlesztést nemcsak a törvényi kötelezettség hajtja, hanem az is, hogy a társaság szerint érdemes befektetni a jövő technológiájába.

Az ügyvezető igazgató arról is beszélt, hogy 2017 óta kizárólag megújuló alapú villamos energiával működnek az üzletei és a biatorbágyi központja. Ez jelentős többletköltséggel jár, hiszen az Aldi ezáltal automatikusan a legdrágább árkategóriában vásárolja az áramot, vagyis ilyen módon részt vesz a megújuló termelés hazai támogatásában. Lapunk kérdésére Kulcsár Dénes jelezte: két áruház tetejére is telepítettek napelemeket, egyelőre vizsgálják ennek megtérülését, esetleges további, hasonló beruházásról a számok tükrében döntenek majd.

A zöld törekvéseknél maradva az ügyvezető igazgató leszögezte, hogy az üzletekben és a logisztikai központban minden papír és műanyag csomagolóanyagot, üveget, fém- és fahulladékot szelektíven gyűjtenek és újrahasznosítanak. A cég arra törekszik, hogy a saját márkás termékei csomagolását száz százalékban újrahasznosított alapanyagból állítsa elő 2025-től. Addig emellett 15 százalékkal csökkentenék a csomagolóanyag mennyiségét, egyben bővítve a csomagolásmentesen megvásárolható termékek körét.

A cégnél elérhető, magasnak tartott bérezésről és az ezért elvégzendő munka mennyiségéről is beszélt Kulcsár Dénes. A cégvezető jelezte: jó fizetés bizonyos követelményrendszernek való megfelelés nélkül nem érhető el, de soha nem olyanok az elvárások az ügyvezető szerint, amelyek nehézséget okoznának a dolgozóknak.

E kijelentést a háttérbeszélgetésen megszólaló, az ország különböző pontjairól érkezett munkavállalók is alátámasztották. Elhangzott tőlük egyebek mellett, hogy az Aldi rugalmas a részmunkaidősök beosztásával, akár egyetemi tanulmányok mellett is meg lehet találni az egyensúlyt a munkaórák és a tanulásra szánt idő között, még egy háromgyerekes anyuka is el tudja látni családját munka mellett. A társaság azért is alkalmaz túlnyomó részben (80-90 százalékban) részmunkaidősöket, mert így képes a legkönnyebben biztosítani a szükséges létszámú munkaerőt, a munkavállalók pedig kevesebb munkaóra mellett így is versenyképes, idén már 322 800 forintos bruttó kezdőfizetést kapnak 8 órás munkaidőre vetítve. Kulcsár Dénes jelezte, hogy korábban egyes kiemelt időszakokra felvettek ugyan ideiglenes, külső munkaerőt, de ez nem vált be. Egy debreceni boltvezető elmondta: kiemelt időszakokban, karácsonykor és húsvétkor a kiugró forgalomnak megfelelően szervezik meg a munkabeosztást, a Balaton nyári forgalmát a dolgozók átcsoportosításával oldják meg, az Aldi az önként jelentkező kollégák szállását fizeti. Túlórát néhány váratlan eset kivételével nem kötelező vállalni, de a tapasztalat szerint a keretet általában kihasználják, amennyiben a munkavállaló is úgy akarja.