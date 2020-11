12 szegedivel a keretben fogadták a Miskolcot

Összesen négy felnőtt korú játékossal vette fel a küzdelmet a tartalékos Szegedi VE férfi vízilabdacsapata az újszegedi sportuszodában a Miskolc ellen.

A kék-feketéket elérte a koronavírus-járvány, ezért hiányzott ennyi meghatározó játékos, és ezért kapott szerepet ennyi SZVPS-nevelés, akik közül Gyovai János kapus és Körtvélyessy Vilmos élete első OB I.-es meccsén szerepelhetett. Sokáig nem volt kérdés, hogy ki nyer majd, hiszen a Miskolc teljes csapattal vette fel a küzdelmet.

A hazaiak mentek előre, próbálták megnehezíteni a borsodiak sorsát, de nem voltak egy súlycsoportban. Az egykori szegedi, Lukas Seman akkora volt néhány játékos mellett, mint Góliát Dávid mellett. Egy biztos, az utánpótlás-válogatott Leinweber Olivér azért ezt a meccset megjegyzi, hiszen élete első OB I.-es találatát szerezte egy megúszás után. A 14 fős szegedi keretet végül 12 szegedi alkotta, amelyre régen volt már példa. A fiatalok játszottak egy jót, megtapasztalták, hogy milyen a minőségi vízilabda, így ebből biztosan tanulnak.

Szombaton már újabb meccs vár a szegediekre, 10 órakor a Honvéd vendége lesz a csapat, míg a Metalcom Szentes az UVSE-nél vizitál 13.15-től.

Szabó Zoltán: – Én mindenképpen a pozitív dolgokat figyeltem a meccsen. Gyovai Janinak volt három remek védése, Körtvélyessy Vili is játszott, és próbálkoztunk azokkal a dolgokkal, amelyeket előzetesen megbeszéltünk. Ebből pedig kaptam is vissza, most ez volt a lényeg.

Szegedi VE–Miskolc 6–17 (1–4, 1–5, 2–3, 2–5)

E.ON férfi vízilabda OB I., 7. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, zárt kapuk mögött. Vezette: Hommonai, Marnitz.

Szegedi VE: Katona B. – Lakatos, Szporny, Börcsök 1, Borsos 1, Somlai 1, Mekkel 2. Csere: Gyovai (kapus), Leinweber 1, Meleg, Horváth, Antal, Pörge. Vezetőedző: Szabó Zoltán

Miskolc: Mizsei – Tamir 1, Hornyák 3, Seman 1, Magyar 6, Vismeg Zs., Biros 3. Csere: Hoferica (kapus), Lukács Á. 1, Lukács D., Méhész, Berki 1, Vismeg B., Sisán 1. Vezetőedző: Kiss István.

Gól – emberelőnyből: 8/2, ill. 5/5.

Ötméteresből: -, ill. 3/2.