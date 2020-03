Nagy erőkkel keresik tovább a földönkívüli lényeket a SETI után

A rossz nyelvek – és a Wired – szerint egy koktélpartin támadt David Gedye tudósnak egy ötlete még 1995-ben.

Mi lenne – gondolkozott –, ha a világ személyi számítógépeit összekapcsolnák az interneten, hogy létrehozzanak egy virtuális szuperszámítógépet, a SETI-t, ami segít a földön kívüli intelligencia keresésében?

Akkor semmi nem lett a tervből, de négy év múlva Gedye és munkatársa, David Anderson elkészítette a szoftvert, hogy megvalósuljon az idegenvadászat: SETI @ home-nek hívták.

Aki letöltötte és feltelepítette a [email protected] programot, annak a gépe a használaton kívüli üresjáratokban, kvázi képernyővédőként a begyűjtött rádiójeleket vetette alá számításintenzív elemzési feladatoknak, és próbált abban az idegen létformákra utaló mintákat találni – majd az eredményeket visszaküldte a központba. A cél az volt, hogy kiszűrjék az űrből a természetes rádiófrekvenciás zajt, s analizálják az értékelhető tartalmakat.

A SETI akkora siker volt, hogy kevéssel az indulása után már 226 országból 2,6 millióan bocsátották rendelkezésre a számítógépüket. Együttesen másodpercenként mintegy 25 billió számítást hajtottak végre, ami azt jelentette, hogy a SETI @ home a világ legjobb szuperszámítógépe kapacitásának a kétszeresén működött.

Persze számos magyarázat lehet a Földön kívüli intelligens élet jeleinek hiányára, az is meglehet, hogy csupán rossz frekvencián kutattak, vagy a földi interferencia zavarta meg a vizsgálatokat.

Mindenesetre most a SETI kutatói bejelentették, hogy március végén lezárják a programot.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for [email protected] in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020