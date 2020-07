Veszélyeztetett delfint fogtak egy indiai folyóban

India Purnia körzetében egy veszélyeztett delfin eltévedt, majd egy horgász hálójában kötött ki.

A férfi biztonságosan, a saját vállára téve vitte vissza, majd engedte el az állatot. Tömegek gyűltek össze, hogy megpillantsák a delfint.

DOLPHIN RESCUE: 🐬 A fisherman in India was seen carrying a dolphin away from nets before releasing it safely into the water after he accidentally caught the animal in his net. STORY: https://t.co/h3Chu2hZJd

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) July 5, 2020