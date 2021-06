35 éve a megyében élők mentéséért dolgozik

Túri Mihály büszke arra, hogy az Országos Mentőszolgálat tagja lehet már több mint három évtizede, nemrég főigazgatói dicséretben részesült. Lapunknak többek között arról beszélt, hogy az 50 százalékkal megemelkedett feladatszám mellett a mentális egészség megőrzése is nagy kihívás volt az elmúlt másfél évben.

Ezt ne hagyja ki! Már a Gyurcsány-párt képviselője is a dugókra panaszkodik

– Az igazi elismerés mindig a lakosság visszajelzése. De az elmúlt másfél évben megnövekedett feladatmennyiség után, amikor éjjelente és hétvégén is munka volt, amikor nem volt ritka a hajnal 2-kor csörgő telefon újabb feladatokkal, jólesik az embernek az elismerés – nyilatkozta lapunknak Túri Mihály Csongrád-Csanád megyei vezető mentőtiszt, aki főigazgatói dicséretben részesült.

Az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentő­szervezetének munkatársa kérdésünkre elmondta, nemcsak az 50 százalékkal megemelkedett feladatszám volt nagy teher számukra, hanem a mentális egészség megőrzése is.

De a mentők „nagy családja” biztonságot és folyamatos támogatást ad a nehéz pillanatok le­­küzdésében.

– A mentők pihenésre fordítható idejéből sokat elvett a mentés és a járványhelyzet leküzdéséhez kapcsolódó te­vékenység, így a mentesítő zó­­nák működtetése, a milliós nagyságrendű mintavétel és a dokumentáció is. Utóbbiban segítségünkre voltak az önkéntesek, országos szinten az egyik legmagasabb önkéntes­szám Szegeden volt. Emellett pedig ügyelnünk kellett arra, hogy a lakosság körében megmaradjon a biztonságérzet. Jó érzés visszatekinteni úgy, hogy mindezt sikerült elvégeznünk – részletezte.

Túri Mihály 1985 óta az Országos Mentőszolgálat bajtársa, két sikertelen, orvostudományi egyetemre történő felvételi után döntött úgy, hogy mentő lesz. De emellett más is motiválta a döntésben.

– 11 éves voltam, amikor édesapámat elvesztettem közúti balesetben, serdülőként pedig több dolog is felvetődött bennem, ezért is kezdtem el érdeklődni a mentők iránt. Akkoriban ez igen ritka balesetnek számított, egyszerre négyen haltak meg, az motivált a későbbiekben, hogy minél több embert meg tudjak menteni – avatott be.

Kiemelte, főként a gyermekhalál feldolgozása okoz nehézséget, ebben segítségükre van a szolgálatnál évek óta online és személyesen is működő pszichológiai tanácsadás. A mentőmunka mellett oktat is.

– A mentés mellett évtizedek óta szívesen végzek oktatói tevékenységet. Ez rutint, magabiztosságot ad szakmai értelemben. Az SZTE rektora által adományozott címzetes főiskolai docens cím amellett, hogy egy elismerés, kötelezettséget és küldetést jelent számomra az elsősegélynyújtás népszerűsítése iránt, amely még ha közvetve is, de növeli a betegbiztonságot – mutatott rá.

A vezető mentőtiszt a jövőbeni tervekről elmondta, a mentésirányítás fejlesztése, az új eljárásrendek bevezetése és a papíralapú adatfeldolgozásról digitálisra való áttérés is óriási feladat, amelynek a szolgálat iránti elkötelezettség alapvető feltétele.

– Magunk is megdöbbenve szembesültünk azzal, hogy a helyszíni sikeres újraélesztések megduplázódtak a Szív-City életmentő applikációnak, a laikusok számára szervezett újraélesztés-tanfolyamoknak és a kivonuló állomány ma­­gas szakmai színvonalának köszönhetően. Szeretném ezt a folyamatot tudásom legjavával még tökéletesebbre csiszolni Csongrád-Csanád megyében – zárta a beszélgetést a mentőtiszt.