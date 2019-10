Nagy sikerű magyar sorozatban játszik a fiatal szegedi színésznő

Kovács Panka alakítja Zitát, a főszereplő Luca (Gáspár Kata) húgát a 200 első randi című magyar sorozatban. A karaktert elsőre egy kissé elkényeztetett fiatal lánynak ismerjük meg, azonban hamar kiderül, hogy több van benne, mint azt elsőre gondolnánk.

„Zita személyisége hatalmas változásokon megy keresztül mind az első, mind a második évadban” – mesélte a 200 első randiban megformált karakteréről Kovács Panka. „Kissé burokban nevelkedett, már-már elkényeztetett lány stabil családi háttérrel és szülei által gondosan megtervezett karrierrel. Azonban miután ráébred, mi az, amit igazán szeretne, saját kezébe veszi a sorsát, és foggal-körömmel küzd azért, hogy elérje az általa kitűzött célokat.”

Arról pedig, hogy miben különbözik az általa megformált karaktertől, Panka a következőket mondta: „Nekem nem igazán voltak a Zitáéhoz hasonló lehetőségeim. Úgy gondolom, mindenért, amit elértem, meg kellett dolgoznom. Ugyanakkor ez szabadságot is adott, senki sem próbálta megmondani, mit kellene kezdenem az életemmel.”

A sorozat második évadát jelenleg a VIASAT3 műsorán követhetjük nyomon. Panka arról is beszélt, hogy milyen volt az egyetem és a színház mellett belecsöppenni egy TV sorozat világába. „Mikor belevágtunk az első évadba, még nem rendelkeztem túl sok tapasztalattal, nagy feladat állt előttem. Rengeteget tanultam, és tanulok még most is a csapattól. A most futó, második évadnak már nagyobb önbizalommal álltam neki, és vártam, hogy végre újra napi szinten együtt dolgozzak és nevessek a többiekkel, akik az első évad alatt nagyon a szívemhez nőttek.”