A szépségkirálynő fényes karriert építhet

Bódi Sylvi, Kapócs Zsóka, Sarka Kata – csupán néhány sztár azok közül, akik egy szépségversenynek köszönhetően váltak országosan ismertté. Talán az idei Tündérszépek döntősei között is ott van egy új celeb. Aki te is lehetsz, ha jelentkezel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szépen nő a jelentkezők száma az idei Tündérszépek országos szépségversenyre. Örömmel látjuk, milyen sok fiatal hölgy szeretné megmutatni magát ország-világnak, és bízunk benne, hogy Csongrád-Csanád me­­gye gyönyörű lányaira idén is büszkék lehetünk.

Aki esetleg még bizonytalan abban, érdemes-e jelentkeznie, összegyűjtöttük, milyen karriert futottak be az egykori szépségkirálynő-jelöltek. Színpad, televíziós műsor, modellszerződés is járt a legszerencsésebbeknek.

A szépségiparral már a 80-as évek végén is megérte foglalkozni. Jó példa erre Geszler Do­­rottya, aki a Miss Hungary 1989-es fordulóján ugyan csak 3. helyezést ért el, hamar televíziós műsorvezető lett belőle. Bálint Antónia két évvel később tűnt fel a Miss World Hungaryn és szintén tévésztár lett belőle. Horváth Éva és Bódi Sylvi ugyancsak egy-egy szépségver­seny felfedezettjeként került a köztudatba, majd a médiába, ahogyan Kapócs Zsóka is, akit később rádiós műsorvezetőként, énekesként és színészként is megismerhettünk.

Több szépség sorozatszínészi szerepet kapott: például a 2003-as Miss Hungary, Balogh Edina vagy a 2011-es Miss Earth Hungary, Szabó Dóra. És persze ott vannak az üzletasszony-influenszer szépségkirálynők is, úgy mint Debreczeni Zita, Kulcsár Edina vagy a legsikeresebbé vált Sarka Kata, aki azóta maga is szépségverseny-tulajdonos.

Megéri tehát jelentkezni a Tündérszépek országos szépségversenyre, hiszen ki tudja: lehet, hogy a mostani győztesre is hasonló karrier vár, köszönhetően annak, hogy televíziós show-műsorban koronázzák majd meg és fotói országszerte láthatók lesznek. Ha mindehhez elég csupán néhány kattintás a tuderszepek.hu oldalon, nem éri meg?