A várnál többen mentek vért adni december első hetén

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös közleménye. Változtatások nélkül közöljük.

Hosszú hetek tartós visszaesése után ismét többen adtak vért Csongrád-Csanád megyében a tervezettnél! Ez azért kiemelkedő, mert a koronavírus-járvány elmúlt heteiben nagyságrendileg mindig harmadával kevesebben látogatták meg a véradásokat, és csak remélni tudtuk, hogy pozitív irányba mozdulhatunk el.

Az elmúlt héten több város intézeti véradásai is eredményesebbek voltak decemberi kampányaink hatására. Bízunk bene, a jó eredmény az ünnepek idején is megmarad! November 30-a és december 6-a között 460 egészséges véradóhősünk jött el életet menteni! Eredetileg úgy terveztük, hogy erre a hétre 455 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a növekedés: +1 százalék volt! Hogy ne alakuljon ki vérhiány, továbbra is arra kérünk minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit, hogy jöjjön el vért adni, teljesen biztonságos! – írják közös közleményükben.

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérjük: jelentkezzen véradásra bármelyik véradásunkon! Nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk a már kórházban fekvő, vagy a mostani járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget!

Fontos, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartanunk: a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a szeparációs távolság betartása, néhány helyen a teremben tartózkodók számának maximalizálása, a védőeszközök viselése, a kötelező kérdések megválaszolása. Ezzel a szakmai protokollal a véradók, a vért kapók és a helyszínen dolgozó szakemberek egészségét is védjük! A vér mással nem helyettesíthető, a véradás biztonságos, a koronavírus-fertőzés cseppfertőzéssel terjed.

Kérünk mindenkit arra is, kövesse friss hírekért oldalunkat!

www.facebook.com/veradas.csongrad/

Regisztrációt javaslunk minden szegedi véradónak, ami itt érhető el:

www.ovsz.hu/ver/veradasok

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja december 20-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

December 7., hétfő: 7:00-14:00

December 8., kedd: 7:00-14:00

December 9., szerda: 10:00-18:00

December 10., csütörtök: 10:00-18:00

December 11., péntek: 7:00-14:00

December 14., hétfő: 7:00-14:00

December 15., kedd: 7:00-14:00

December 16., szerda: 10:00-18:00

December 17., csütörtök: 10:00-18:00

December 18., péntek: 7:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

December 10., csütörtök: 8:00-13:00

December 17., csütörtök: 8:00-13:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

December 7., hétfő: 8:00-13:00

December 14., hétfő: 8:00-13:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

December 8., kedd: 7:30-12:00

December 9., szerda: 7:30-12:00

December 10., csütörtök: 14:00-17:00

December 15., kedd: 7:30-12:00

December 16., szerda: 7:30-12:00

December 17., csütörtök: 14:00-17:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja december 20-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

December 8. kedd 08:00-11:00

Földeák, Művelődési Ház

6922 Földeák, Szent László tér 15-16.

December 8. kedd 15:00-18:00

Derekegyház, Művelődési Ház

6621 Derekegyház, Köztársaság tér 8.

December 11. péntek 10:00-13:00

Újszentiván, Civil ház

6754 Újszentiván, Árpád utca 5.

December 12. szombat 08:00-10:00

Hódmezővásárhely, Susáni Olvasókör

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 105.

December 14. hétfő 10:00-13:00

Domaszék, Sárkányhegyi Közösségi Ház

6781 Domaszék, Dankó Pista tér 11.

December 15. kedd 08:00-11:00

Kiszombor, Művelődési Ház

6775 Kiszombor, Szegedi utca 13.

December 16. szerda 10:00-13:00

Zákányszék, Művelődési Ház

6787 Zákányszék, Dózsa György utca 45.

December 18. péntek 10:00-14:00

Balástya, Művelődési Ház

6764 Balástya, Széchenyi utca 15.

December 19. szombat 09:00-13:00 – KIEMELT VÉRADÁS

Szeged, Bödön Piac (Szeged Pláza)

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 119.

AJÁNDÉKOK VÁRJÁK A VÉRADÓKAT!

Minden véradónkat megajándékozzuk:

– egy belépővel a makói Hagymatikum fürdőbe

– étkezési jeggyel

Emellett minden szentesi intézeti és csongrádi, térségi véradáson ajándékba adunk:

– egy belépőt a Szentesi Sport- és Üdülőközpontba

További AJÁNDÉK és NYEREMÉNYJÁTÉK:

Szegeden decemberben minden héten a MysticKitti női ruhaüzlet 5000 forintos ajándékutalványát sorsoljuk ki véradóhőseink közt! Hódmezővásárhelyen decemberben nyereményözön várja a véradókat! A nyugalom szigete Ágival jóvoltából minden véradásnapon egy ajándék masszázsutalványt sorsolunk ki. Emellett minden véradónk 1 csomag szaloncukrot kap ajándékba!

További tombola-nyeremények: 3 db svéd hátmasszázs utalvány és 2 db esztétikai pedikűr utalvány Danicska Bettina jóvoltából; 1 db kozmetikai utalvány Nagy Dorka felajánlásából, 3 db nagykezeléses kozmetikai utalvány Illés Judit Szilvia ajándékaként; a Főnix taxi 16 db 500 forintos taxikuponja.

Makón egész hónapban minden héten véradóink közt más-más ajándékot sorsolunk ki! December 7-én a PerFact Barber Fodrászszalon ajándékkuponjait, december 14-én a Nyári Roland Photo 2×5000 forintos ajándékutalványát, december 21-én a Rocco Étterem 2 személyes pizzautalványát, december 28-án pedig az Elizabeth Envy fashion ajándékkártyáját lehet megnyerni! Ráadásul minden véradó 1 csomag szaloncukrot kap ajándékba!

Szentesen a december 8-ai, 9-ei és 10-ei intézeti véradáson résztvevők közt egy-egy 3000 Ft értékű ajándékcsomagot sorsolunk ki a Simon Alma Rendezvényszervezés jóvoltából. December 15-én, 16-án és 17-én minden véradásnapon a Füsti Cukrászda egy-egy tortáját sorsoljuk ki véradóhőseink közt. A december 22-ei és 23-ai karácsonyi szentesi véradásunk nyereményjátékának fődíja egy szánkó a Simon Alma Rendezvényszervezés felajánlásaként, véradóinkat a Szentes-Csongrád Rotary Club forralt borral, mézeskaláccsal, gyümölcs és zöldségcsomaggal várja, és kisorsoljuk a Babycenter által felajánlott pelenkatortát is.

FELHÍVÁS!

Segítsünk EGYÜTT! Minden munkahelyet arra kér a Magyar Vöröskereszt, segítsenek a véradásban! Álljanak össze a kollégák, és jöjjenek el együtt vért adni, mert most csak összefogással biztosíthatjuk, hogy mindig elegendő vérkészlet várja azokat, akik rászorulnak!

Ha egy vállalkozásnál legalább 25 fős kollektíva adna vért, házhoz megy a véradás!

A részletekről +36 70/933-8267-es telefonszámon lehet érdeklődni!

KÖSZÖNJÜK!

FONTOS: Aki vért ad, vigye magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!

A véradási helyszínekről és időpontokról ezeken az oldalakon MINDIG lehet tájékozódni:

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok

http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

A meghirdetett véradások elérhetőek még a Magyar Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobil applikációja segítségével is:

https://www.veradas.hu/hirek/toltsd-le-te-is-az-uj-verados-mobilalkalmazasunkat