Ahogy étkezünk, úgy teljesítünk

Nem mindegy, miből mennyit visz be a szervezetébe egy sportoló. Nemcsak sportáganként, hanem csapaton belül is más-más, szakember segítségével összeállított étrend kell.

A táplálékunk az üzemanyagunk, éppen ezért teljesítményoptimalizáló étkezési szokásokra van szükségük az élsportolóknak. Az étkezés azoknak is fontos, akik nem sportolók, viszont egy héten többször is mozognak. Fritz Péter táplálkozási szakértő elmondása szerint erre már az ókorban nagy hangsúlyt fektettek, a gladiátorok és az atléták növényi kivonatokat és gombákat fogyasztottak, de a fehérjebevitel is fontos volt napi 9-10 kiló hússal.

– A teljesítményt meghatározza az edzés, a már elért eredmények, a táplálkozás, az adottság és a lelkiállapot is. Ugyanakkor négy tényező javítani tud a teljesítőképességen, ez az edzés, a dopping, a megfelelő étrend és a sportpszichológia.

Cikkünkből megtudhatja, miért kell a sporttáplálkozásra komoly fókuszt helyezni. Keresse a keddi Délmagyarországban.