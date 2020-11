Átadták a szegedieknek a felújított Stefániát – Fotók

Néhány szokatlan, de hasznos tereptárgy is kikerült.

A Stefánián 8 új fát telepítettek, 4200 cserjét és 1200 virágot. A város történelmének számos építészeti, régészeti ma­­radványa található a belvárosban, ezek bemutatására helytörténeti tanösvényt is építettek. Kerékpártámaszokat, padokat, asztalokat és hulladékgyűjtőket is elhelyeztek és a közvilágítást is modernizálták, valamint a Móra Ferenc Múzeum mellett a buszmegállót is felújították. Külön érdekessége a megállónak, hogy egy kis kőtömbön a vár alaprajza is fellelhető. A parkban elhelyeztek egyszemélyes padokat, valamint a hintapadokat is. A beruházás keretében még a Móra- park és a Roosevelt tér is visszanyerte pompáját.