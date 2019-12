A klasszikus arany finomított, elegánsabb változata havas fehérrel és egy kis feketével kombinálva, pasztellszínek, az örök piros: az idei divat az ünnepi díszítésben.

A klasszikus arany finomított, elegánsabb változata hódít idén havas fehérrel és egy kis feketével kombinálva, illetve a pasztell színek, például a púderrózsaszín is kedvelt szintén fehérrel párosítva – tudtuk meg Gyurisné Szász Ágnestől, a Virágpaletta Lakás & Kert Centrum ügyvezetőjétől. Mint mondta, a klasszikus piros is trend maradt, de már a hatvanas éveket idéző stílusban hintaló, gőzmozdony és oldmobilok kíséretében, ugyanis ezek az adventi koszorúkon és a fenyőn is megjelennek. – Úgy vélem, a piros mindig része a karácsonynak, hiszen a melegséget és a szeretetet szimbolizálja – tette hozzá.

Rámutatott: az adventi koszorúkból kelendőbbek a téglalap alakú formák, ezek szintén az eleganciát képviselik, valamint a bokszok is divatosak, korábban még csak virágokat tettek bele, most már adventi koszorú is készül belőle. A természetes anyagok mellett trend szőrmével és tollal dekorálni, akár a koszorú alapját is elkészíteni, azonban Gyurisné Szász Ágnes szerint ezekkel érdemes vigyázni, hiszen tűzveszélyesek. Azt javasolta, hogy mindenképp üveg mécsestartóba helyezzük a gyertyát, és úgy tegyük a koszorúra, így nem tud lángra kapni a toll és a szőr. Egyébként ezek az anyagok a kopogtatókon és a karácsonyfán is divatosnak számítanak, épp úgy, mint a jegesmedve, a nyuszi, a fagyi, a szarvas és a virágok is.

A gyertyaárak mindig a kőolajtól függnek, idén jelentős árnövekedés nincs. Az ügyvezető elmondta, már három hete folyamatosan viszik a kellékeket, alapokat, kiegészítőket a vásárlók, ugyanis egyre többen készítik el otthon, saját kezűleg a koszorút, hiszen ez külön hangulatot ad az ünnepi készülődésnek.