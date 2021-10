Az ősz konyhai sztárja: a sütőtök

Az ősz és a tél szezonális zöldsége a sütőtök, mely számtalan formában felhasználható. Készíthető belőle leves, főétel és desszert is, de sütve magában is kiváló fogás. Szabóné Papp Emőke adott ötleteket, milyen finomságokat varázsolhatunk belőle a következő hónapokban.

Az őszi ételek egyik megkerülhetetlen alapanyaga a sütőtök. A narancssárga húsú zöldség számos módon felhasználható: leves, főétel, köret vagy akár desszert is készíthető belőle. Magas rost-, karotin- és C-vitamin-tartalma miatt rendkívül egészséges, ráadásul jelentős kalcium- és foszforforrás. Érdemes tehát feltölteni vele téli ásványianyag-készletünket, a jó hír pedig, hogy hihetetlenül sokáig tárolható: akinek van erre helye, akár farsangig is kitarthat a most leszedett tök, így gyakorlatilag egész télen rendelkezésre állhat különböző fogások alapanyagaiként.

De mit is készíthetünk a sütőtökből? Természetesen a klasszikus megoldás a sütés. Nagyon kevesen vannak, akik ne szeretnék az édes, puha zöldséget, mely az elsők között szerepel a kisbabák hozzátáplálási listájában is. Mézet vagy cukrot karamellizálva a tetejére még különlegesebb ízvilágot érhetünk el, és akár egy kis étkezésként beiktatva a napba az édesség utáni vágyunkat is csillapíthatjuk vele. De persze a sült tök is unalmassá válhat egy idő után, ezért ötleteket kértünk Szabóné Papp Emőkétől, a Fittanyuka Menü & Sütibár tulajdonosától, milyen egészséges ételeket készíthetünk még ezzel az alapanyaggal.

Leves: a tápláló lélek- és testmelegítő

–A legtöbb tökös étel alapanyaga a sült tök, ezért érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget készíteni belőle, hogy aztán tovább hasznosítsuk – kezdte Emőke. – Az egyik legegyszerűbb ezt követően levest készíteni belőle: a sütőtökleves laktató és tápanyagdús étel, a hideg időben pedig melegítő hatása is van. Gyakorlatilag csak alaplé és némi tejszín kell hozzá. Aki édesen szereti, mézeskalácsfűszerekkel dobhatja fel, de elvihető chilis irányba is. Betétként pedig felhasználhatjuk a tök megpirított magját is – mondta. Az ő fittlevesében egyébként rizs-vagy kókusztejszín, só, szerecsendió, őrölt feketebors, chilipehely és szárított rozmaring van.

Vegán főétel vagy köret is lehet belőle

–Főételként is fogyasztható a sütőtök, a mi egyik kedvelt ételünk a sütőtökös penne karamellizált hagymával és pirított dióval. De lehet raguként is használni más zöldségek társaságában, vagy megsütni tepsis zöldségnek a többi őszi társával – céklával, zellerrel, édesburgonyával. Húsokhoz annyira nem passzol a sütőtök, esetleg egy ebből készült fűszeres püré köretként – beszélt a Fittanyuka a szóba jöhető főételekről.

Süteménybe, kávéba egyaránt kiváló

Mivel ez a zöldség kifejezetten édes ízvilágú, természetesen tökéletes alapanyaga lehet a desszerteknek is. Amellett, hogy ezáltal kevesebb cukrot vagy édesítőt kell használnunk, még a tésztát is puhítja. Szabóné Papp Emőke a reform­táplálkozás híve, ezért ő egy glutén- és cukormentes, vegán receptet osztott meg velünk. Az amerikai stílusú tökös pitét azonban természetesen el lehet készíteni hagyományos alapanyagokkal is. Ennek ízvilága egyébként nagyon emlékeztet a mézeskalácsra, így akár karácsony környékén, egyfajta hangulatfokozónak is kiváló választás lehet. Aki pedig túl soknak találná így a tököt egy desszertben, a sárga zöldséget felhasználhatja különböző sütemények tésztájának alapanyagaként. A muffinnak például kifejezetten jól áll.

A fűszeres sülttökmassza egyébként akár még egy különleges, téli kávéhoz is felhasználható. – Az ezzel készített latte például nálunk minden szezonban nagy sláger – árulta el Szabóné Papp Emőke.