Danyiné Hajdú Katalin gyógynövényekkel fűszerezi a mézet

Nyugdíjasként kezdett méhészeti termékeket készíteni Danyiné Hajdú Katalin. A szentesi asszony azóta már számtalan gyógynövényt „házasított össze” mézzel, de készít krémeket, gyertyákat is a méhek szorgos munkájának gyümölcséből.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Danyiné Hajdú Katalin mesélte nevetve:

– Úgy döntöttem, nem várom ölbe tett kézzel a kaszást, inkább aktív maradok.

A szentesi hölgy hat éve nyugdíjas, előtte negyven évig szolgálta az édesanyákat szülésznőként. Miután a fia belevágott a méhészkedésbe, úgy döntött, hogy ő is besegít a családi vállalkozásba, mára pedig ebben találta meg új önmagát: méhviaszból gyertyát önt, különféle krémeket készít viasz és propolisz felhasználásával, a mézet pedig számtalan gyógynövénnyel házasítja.

– Nagyon érdekelt a téma, ezért sokat olvastam utána. Jártam Bükkszentkereszten, Szabó Gyuri bácsi füves napjain is, és ott láttam, hogy a méhészek különféle dolgokat adtak hozzá a mézhez: csokit, kávét, mentát. Úgy gondoltam, ezt én is kipróbálom, de én gyógynövényekkel kísérleteztem. A kézműves mézeim gyógynövények és méz érlelésével készülnek, erősítik egymás hatását. Főleg felső légúti betegségekben hatásosak, illetve a megelőzésben is kiállták a próbát. Van olyan mézem is, amelyben levendula van, a másikban többféle menta és citromfű, megint másikban lándzsás útifű, kakukkfű és gyömbér, de van fenyőrügyes mézem is. Több mindennel kísérletezek, érdekel a gyógynövény és a méz „barátsága” – beszélt szenvedélyéről Danyiné Katalin.

A szentesi nyugdíjast leköti a méhészeti termékek készítése, beszélgetésünk közben is körülvesznek minket a krémek, ajakírek, a különböző gyógymézek és viaszgyertyák.

– Gyertyát rendszeresen öntök méhviaszból, ezek melegséggel töltik fel a lelket, a figurák pedig szépek, van rá igény. A szappankészítést is kipróbáltam, viasszal és mézzel társítom, így nem szárítják ki a bőrt. De készítek propoliszból tinktúrát, és vannak méhviaszos-propoliszos krémeim is olajjal, mézzel, kakaóvajjal: ez jó gyulladáscsökkentő, illetve jó égésre, vágásra és műtéti hegekre is – részletezte a nyugdíjas asszony.

– A méhészeti termékek készítésével olyan, mintha új életem kezdődött volna. El kellett gyászolnom magamban a „gólyanénit”, és egy új fejezetet nyitni. Leköt, amit csinálok, és úgy érzem, hasznos is

– mondta Danyiné Hajdú Katalin.