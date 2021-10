Élőhelyeket hoz létre Máté Bence

A világhírű pusztaszeri természetfotós, Máté Bence hirdetést közölt a Facebookon, hogy 10 hektár szántót vásárolna élőhely-létrehozási szándékkal. 13 éve végzi kollégáival ezt a tevékenységet, és már 11 hektáron megvalósították terveiket: az állatok és a növények is jól érzik magukat, belakták.

Ezt ne hagyja ki! Sok pénzt vett el a gazdáktól Bige László, a baloldali milliárdos

A pusztaszeri Máté Bence és kollégái, barátai 13 éve foglalkoznak élőhely létrehozásával, eddig 11 hektáron, amelynek során egy természetvédelmi területtel határos szántót legjobb tudásuk szerint az őshonos élővilág számára kedvezően alakítottak át. Most újabb 10 hektár szántót vásárolna a természetfotós – szinte megduplázva az eddigieket –, hogy új területen is folytathassák a munkát.

– Lakóhelyem környezetét igyekszem az állatok számára ideálissá változtatni, akik ezt jelenlétükkel hálálják meg. Gyerekkorom óta keresem a vadon élő állatok közelségét, a hangjukkal teli tájakat. Külön öröm, amikor ezt számukra pozitív beavatkozással olyan területen élhetjük át, ahol ko­­rábban nem voltak jelen. A szántóföldi monokultúrák ideá­lisak ilyen kísérletezésekhez, ám igen költségesek is – jelentette ki. Hozzátette: gyors eredmény mesterséges odú, etető és itató kihelyezésével is elérhető, ő azonban hosszú távra is gondolkodik.

Szakértők bevonásával, változatos vegetáció visszatelepítésével, fészkelőhelyek létrehozásával, valamint táplálékbőség generálásával egyre több vadon élő állat találja meg a számítását a már kialakított és folyamatosan felügyelt hektárokon.

A terület élővilága viszonylag rövid idő alatt változatos és gazdag lett, új fajok jelentek meg. Elmondta: érdekes tapasztalata, ahol denevér él, ott kevesebb a szúnyog. De a „bőregérnek” nagyon rossz a marketingje, félnek tőlük az emberek.

– A következő fázishoz sok ötletem van, viszont a kiszemelt területet a tulajdonosa nem adja el, ellenben elcserélné hasonló értékűre és méretűre. Ezért gondoltam arra, hogy aki szeretne hozzájárulni ehhez a misszióhoz, most azzal segíthet a legjobban, ha talál megfelelő cserealapú szántót. Megjegyzem, minél közelebb esik Tömörkényhez, annál ideá­­­lisabb, de távolabbi területek is szóba jöhetnek – közölte elképzelését Máté Bence, aki az [email protected] e-mail-címre várja az ötleteket, ajánlatokat.

– Biztosan sokan gondolkodnak úgy, mint én, de nincs idejük arra, hogy a természettel többet törődjenek, pedig kicsiben, pár négyzetméteren ez egy szegedi családi ház kertjében is megvalósítható. A befektetett idő fontos tényező, ezért is törekszem arra, hogy közvetlen szomszédságomban legyenek a területek. És azért terjeszkednék, mert 10-20 év múlva is ezzel és a fotózással szeretnék foglalkozni – jelentette ki Bence.